Aperitivo in concerto nel segno di Miles Davis

foto Ufficio stampa 16:25 - Nuovo appuntamento d'eccezione per la rassegna "Aperitivo in concerto". Domenica 18 novembre, alle 11, sul palco del teatro Manzoni di Milano salirà il bassista Michael Anderson per il suo straordinario tributo a Miles Davis. Prima e unica data europea dell'affascinante ricordo di una icona della musica realizzato da Anderson, che dal 1970 al 1977, fu colonna portante del gruppo di Miles. - Nuovo appuntamento d'eccezione per la rassegna "Aperitivo in concerto". Domenica 18 novembre, alle 11, sul palco del teatro Manzoni di Milano salirà il bassista Michael Anderson per il suo straordinario tributo a Miles Davis. Prima e unica data europea dell'affascinante ricordo di una icona della musica realizzato da Anderson, che dal 1970 al 1977, fu colonna portante del gruppo di Miles.

Con quei gruppi furono realizzati capolavori discografici come "Live-Evil", "Pangæa", "A Tribute to Jack Johnson", "On The Corner", "Get Up With It", "Big Fun", "Dark Magus", dando testimonianza di una nuova estetica improvvisativa, fatta di un ribollente tribalismo in cui si fondevano, esaltanti, il jazz e i ritmi incalzanti della nuova musica popolare afroamericana.



A oltre trent’anni da quell'indelebile esperienza, Henderson - a capo di un gruppo di virtuosi che comprende anche Badal Roy, artista fondamentale nei gruppi elettrici davisiani, ed un sassofonista profondamente ammirato da Davis come Sam Morrison - ne ripercorre alcuni passi fondamentali e ne ripropone, senza alcun intento nostalgico, l'incancellabile e mai superata attualità, in un vero e proprio spettacolo-rituale in cui la trascinante estetica del leggendario Prince of Darkness appare in tutta la sua rutilante profondità.



PER INFORMAZIONI

Teatro Manzoni

via Manzoni, 42 - Milano

tel. 02 7636901

fax 02 795674

info@teatromanzoni.it

www.teatromanzoni.it