Giuliana Lojodice: "Pirandello, così attuale"

Teatro Manzoni



Tel. 02 - 7636901 - Fax 02 76005471

Internet

E-mail Via Manzoni 42 - 20121 MilanoTel. 02 - 7636901 - Fax 02 76005471Internet www.teatromanzoni.it E-mail info@teatromanzoni.it

Per qualcuno "Così è... (se vi pare)" rappresenta la commedia capolavoro di Pirandello, un inno ai suoi personaggi martirizzati, dove l'argomento centrale è uno di quelli a lui più cari: quello della verità, invano cercata concitatamente da tutti, invano affermata e contraddetta in un intrecciarsi di ipotesi senza sbocco che conducono lo spettatore a considerarne la relatività.In questa edizione Placido ha pensato a una suggestiva soluzione registica per la scenografia di Carmelo Giammello, rompendo lo specchio del salotto di casa Agazzi: il risultato è che non solo Laudisi attraverso il suo monologo, ma tutti i personaggi della commedia, vedranno il loro doppio rivelarsi nei frammenti di quello specchio.Edizione speciale, per l'ambizione della regia ma anche per un cast sontuoso, a partire da Giuliana Lojodice, pilastro del teatro italiano, premiata in Campidoglio per 50 anni di carriera, a lungo compagna, in scena e nella vita, di Aroldo Tieri."Abbiamo passato le tre settimane a Roma all'Eliseo e ora ci sono le tre settimane milanesi e siamo un po' preoccupati - confessa -. Speriamo che il pubblico prenda bene questo spettacolo perché non è una cosa da tutti i giorni: 13 persone in scena, una produzione faticosa e preoccupante per tante ragioni. Non abbiamo i soldi dei teatri stabili noi, siamo una compagnia privata che si permette di fare produzioni onerose".E' stata fondamentale. Ha colto l'occasione della sua prima importante regia teatrale per allestire un Pirandello al di fuori della norma. Non è un Pirandello noioso o faticoso da seguire, ne ha fatto un thriller che tiene testa all'attenzione della gente. Ne ha fatto uno spettacolo moderno. L'azione è stata spostata dagli anni 30 ai 50, con una bellissima scena di Carmelo Giammello che riflette l'intento di Placido di ricreare con una serie di specchi il disastro di quello che può procurare una persona che cerca la verità negli altri e non la trova nemmeno in se stesso.L'attualità sconvolgente di non arrivare mai alla verità, in nessun momento. La verità è imprendibile. La signora Ponza lo dice alla fine: "Io sono colei che mi si crede". Se mi faccio un'idea di una persona che ho di fronte, o anche di me stessa, non sarai mai reale come noi supponiamo possa essere. La verità si nasconde in mille anfratti della coscienza, del cervello e del cuore.Questo adattamento di Michele ha conferito a tutto il coro che abbiamo intorno un ché di attualissimo, uno sfrenato gossip attorno ai due personaggi centrali, Frola e Ponza. Un gossip terribile che riduce questi due esseri a un parossismo isterico per ribellarsi a questa forma di costrizione di dover informare gli altri sulla propria vita.Tragica. Sono davvero stanca di certe situazioni, al punto che non escludo di non fare più nulla dopo questo spettacolo. Trovo allucinante che tutti i miseri soldi del Fus vadano soprattutto ai teatri stabili. Sono diventati dei piccoli centri di potere, dei feudi che molti tengono da venti o trent'anni, e tutti noi, noi Stato, manteniamo registi e attori belli comodi e tranquilli sulle loro poltrone. Noi dobbiamo subire tutto questo mentre attori e registi mangiano, dormono e bevono alle nostre spalle.Già ai tempi di Aroldo era in parte così. Lui era contrario a entrare in un teatro stabile perché non gli interessava timbrare un cartellino, però è stato grave che non gli abbiano mai offerto la possibilità di entrare. Poi negli ultimi anni tutto si è alterato da un punto di vista di giustizia. Ci sono attori e registi che ogni anno si danno da fare, fanno tournée, devono fare i conti con problemi economici, mentre altri si sono fatti le ville e stanno belli comodi nei teatri loro.Gli stabili possono esistere, ma con delle regole e un'alternanza di ruoli precisi. Dovrebbero cambiare ogni tre anni regista, attori. E questo non è mai accaduto. Quali registi nuovi o attori diversi dai piccoli teatri sono nati? Chi ha creato Strehler? Chi ha creato Lavia? Loro si appropriano del potere e decidono della vita di alcuni attori che stanno fissi nei teatri stabili da trent'anni. Questo non lo trovo giusto. Non lo dico certo per me, a lavorare in un teatro stabile ho rinunciato anni fa e non me ne importa niente. Però ci sono tante attrici importanti che dovrebbero farlo e non soffrire tutta la vita aspettando la chiamata eventuale di un produttore privato, che fa una fatica bestia per mettere in piedi uno spettacolo.