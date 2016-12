Panariello: "Sarò la grande star Pulcino Pio"

foto Alessio Pizzicannella Correlati TRA NOVITA' E INTERNET 08:26 - Giorgio Panariello torna al suo primo amore, il teatro. Dal 30 novembre dalla "sua" Firenze parte in tour con "Inmezz@voi" e il mattatore anticipa a Tgcom24: "Sarò un internaufrago nel Web per capirne i meccanismi e la comunicazione". I fan tramite Facebook hanno scelto "con le primarie" di ripescare un vecchio personaggio da riportare sul palco: il bagnino". E rivela: "Ho deciso di creare il Pulcino Pio, ormai è una star come Tiziano Ferro". torna al suo primo amore, il teatro. Dal 30 novembre dalla "sua" Firenze parte in tour con" e il mattatore anticipa: "Sarò un internaufrago nel Web per capirne i meccanismi e la comunicazione". I fan tramite Facebook hanno scelto "con le primarie" di ripescare un vecchio personaggio da riportare sul palco: il bagnino". E rivela: "Ho deciso di creare il, ormai è una star come Tiziano Ferro".

Ritorni a teatro ma prendi spunto dal Web, come mai?

Più che un internauta sono un internaufrago! Ho dovuto approcciarmi come comico e attore alle nuove generazioni per comunicare con loro e non potevo non ignorare il linguaggio del Web. Ormai non c'è più solo la televisione ma con lo streaming possiamo vedere i programmi anche sul computer e sui cellulari. Ho cercato di capire tutto questo e credo di averlo fatto abbastanza bene.



Hai anche creato un "laboratorio virtuale" per i giovani. Da dove nasce questa esigenza?

Ho un contratto con Medusa per fare un film e tra impegni televisivi e teatrali ancora non sono riuscito a farlo. Ho tante idee in testa da realizzare e quale occasione migliore per coinvolgere giovani e speranzosi sceneggiatori nei miei progetti. E' un atto di meritocrazia ma anche di voglia di aiutare questi ragazzi che in un momento di crisi come questo magari hanno una buona idea e non sanno come valorizzarla o comunicarla al mondo. Manca il lavoro ma non mancano le idee, il nostro è un Paese ricco di idee.



E come pensi di aiutarli?

Sul mio sito ufficiale ai primi di dicembre pubblicherò un concetto di quello che vorrei fosse il mio prossimo film. I ragazzi dovranno svilupparne una vera e propria sceneggiatura. I più bravi saranno selezionati e faranno parte del team per la pellicola che dovremmo iniziare a maggio.



Come sarà strutturato lo spettacolo "Inmezz@voi"?

Anzitutto sarà come un varietà, una formula che molti danno per superata ma che io continuo ad amare moltissimo. Non mancherà qualche personaggio nuovo. Ho deciso di dare corpo e voce al Pulcino Pio. Ha venduto tantissimo negli ultimi mesi ed è giusto che si materializzi sul palco perché è una star come Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro.



Ci sarà qualche personaggio storico?

Abbiamo indetto delle "primarie" su Facebook e i fan hanno scelto Mario Il Bagnino.



A proposito di primarie, chi tra i cinque candidati del PD vorresti come Presidente del Consiglio?

Matteo Renzi. E' un amico e sono un suo fervente sostenitore. Matteo ha capito subito l'importanza del Web e ha saputo usarlo. Sin dalla Leopolda ha colpito per le sue idee di rinnovamento. A me piace.



Ecco alcune delle tappe del tour di "Inmezz@voi" novembre, 1 e 2 dicembre a Firenze al Nelson Mandela Forum; 4 e 5 dicembre a Roma al Gran Teatro, 11 e 12 dicembre a Torino al Teatro Colosseo, 21 e 22 gennaio a Milano al Teatro Degli Arcimboldi, 28 gennaio a Napoli al Teatro Augusteo per poi concludere il 28 febbraio a Udine al Teatro Giovanni da Udine. Info biglietti: www.fepgroup.it - Infoline: 02 4805731

Andrea Conti