Keira: "Ritoccate il mio seno, ma fatelo bene!"

Keira Knightley più sexy che mai sulla copertina del magazine Allure. Con un braccio copre il seno. E' il punto debole dell'attrice che riconosce di averlo piccolo, di non avere alcuna intenzione di rifarlo ma che comprende chi utilizza trucchetti grafici per "ritoccarlo" sui poster dei film o nei servizi. "Va bene ritoccatelo ma fatelo bene! Gonfiatemelo un po' almeno", dice.

"Sono consapevole di avere un corpo sottile ed esile e che spesso hanno pensato fossi anoressica - confessa -. Va bene forse il mio corpo non è giusto per il cinema dunque sono d'accordo se vogliono ritoccarmi in qualche modo con la grafica".



Infine una riflessione sulla sua carriera e sulla bellezza: "E' molto difficile in questo mondo quando le donne invecchiano. Per ora sto bene e ho 27 anni, rifacciamo l'intervista quando avrò 37 anni".