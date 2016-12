A Roma è il giorno di "Breaking Dawn part 2"

foto Splash News Correlati KRISTEN STEWART, UNA VAMPIRA TUTTA PIZZI E TRASPARENZE

PARATA DI STELLE SUL RED CARPET 11:01 - Ormai l'attesa è finita: "Breaking Dawn - Part 2", ultimo capitolo della saga romantico-vampiresca di "Twilight" si svela al pubblico. Al Festival di Roma è l'ora dell'anteprima (senza attori)del film che sarà in sala da domani. Nella capitale tutta la giornata sarà dedicata alla trilogia, con proiezioni ed eventi speciali. Intanto Kristen Stewart ha incantato tutti sul red carpet della premiere di Los Angeles grazie a un vestito tutto trasparenze. - Ormai l'attesa è finita: "Breaking Dawn - Part 2", ultimo capitolo della saga romantico-vampiresca di "Twilight" si svela al pubblico. Al Festival di Roma è l'ora dell'anteprima (senza attori)del film che sarà in sala da domani. Nella capitale tutta la giornata sarà dedicata alla trilogia, con proiezioni ed eventi speciali. Intanto Kristen Stewart ha incantato tutti sul red carpet della premiere di Los Angeles grazie a un vestito tutto trasparenze.

Il cast al completo ha sfilato in passerella, da Robert Pattinson a Taylor Lautner e Nikki Reed. Ma indubbiamente la mattatrice è stata la Stewart, con un abito che lasciava ben poco all'immaginazione.



Purtroppo a Roma non ci sarà nessunon del cast a presenziare, ma i fan possono consolarsi con un fittissimo programma di iniziative. Tutto esaurito per la proiezione delle 20.30 nella sala Cinema Lotto, ma a Casa Alice tutta la giornata è dedicata alla saga, anzi alle saghe, visto che si lancerà la nuova "Beautiful Creatures" del regista Richard Lagravenese, presenti le scrittrici Kami Garcia e Margareth Stohl, autrici della trilogia da cui ha preso origine la nuova storia.



L'evento ad Alice (5 euro tutta la maratona) comincia alle 15 con le proiezioni di 20 scene top tratte dal I e dal II episodio della Saga. A seguire Momento Quiz: il pubblico verrà sottoposto a vari quiz sui personaggi, si racconteranno aneddoti sugli attori, e verranno regalate magliette e poster autografati. Alle 16.00 "Eclipse": proiezione di 10 scene top tratte dal III episodio. A seguire Momento Reading: alcuni attori italiani, amanti della Saga, leggeranno delle parti tratte dai testi originali e come omaggio per il pubblico libri e poster autografati.



Alle 17.00 "Breaking Dawn - Parte I": proiezione delle 10 scene top tratte dal IV episodio, mentre alle 17.30 Momento Dubbing: Alessandro Rossi (direttore del doppiaggio di entrambe le saghe), Pino Insegno e i doppiatori ufficiali italiani di Bella, Esward e Jacob daranno la loro voce per rivivere live alcune scene di "Breaking Dawn - Parte I" e sarà coinvolto il pubblico per doppiare scene tratte dalla nuova Saga, che sarà lanciata quest'anno da Alice nella Città: "Beautiful Creatures". I fan riceveranno in regalo dvd, magliette e poster. Alle 18 evento Beautiful Creatures, la vecchia saga passerà il testimone alla nuova.



Dopo la proiezione del trailer di "Breaking Dawn - Parte II" Alice proporrà un incontro - moderato da Piera Detassis e Antonio Monda - con le scrittrici Kami Garcia, Margareth Stohl per lanciare "Beautiful Creatures" del regista Richard Lagravenese, tratta proprio dalla trilogia di Garcia e Stohl. Protagonisti stavolta saranno Ethan, un ragazzo che vive in una cittadina del Sud Carolina, e Lena, la ragazza dei suoi sogni, tormentata da una terribile maledizione. La presentazione di "Beautiful Creatures" in America è reduce da un grande successo riscosso al Comic Con di New York, la più grande convention della Est Coast statunitense per gli amanti dei fumetti e di tutto ciò che è correlato, dal cinema, ai videogiochi, al cosplaying. Durante l'incontro verranno letti dei brani dalla Trilogia e mostrate alcune sequenze del film. E poi alle 22,30 ancora maratona con tutti i film (capitolo finale escluso).