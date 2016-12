Lana Del Rey: "La mia f*** sa di Pepsi"

foto Ufficio stampa 10:54 - Lana Del Rey non le manda certo a dire, anzi adesso le canta pure. La popstar ha infatti inserito nel testo di "Cola", brano contenuto nell'album "Born To Die -- The Paradise Edition", un riferimento piccante e esplicito alle sue parti intime. "La f*** sa di Pepsi Cola" canta la Del Rey, ammettendo che è stato proprio il suo fidanzato, il cantante dei "Kassidy" Barrie-James O'Neill, a suggerirle il paragone. non le manda certo a dire, anzi adesso le canta pure. La popstar ha infatti inserito nel testo di "", brano contenuto nell'album "Born To Die -- The Paradise Edition",. "La f*** sa di Pepsi Cola" canta la Del Rey, ammettendo che, il cantante dei "Kassidy" Barrie-James O'Neill,

Durante un intervento allo show radiofonico australiano "Triple J", la Del Ray ha confessato che il paragone con la celebre bevanda le era stato suggerito dal fidanzato Barrie-James O'Neill, cantante dei "Kassidy". "Ho un fidanzato scozzese - ha ammesso candidamente la cantante - E queste sono le cose che dice".



Oltre al fare riferimento alle sue parti intime, la cantante nel testo di Cola mette in rima anche che "i miei occhi sono stretti come una vagina vergine". Ma il sesso non è il solo tabù che la Del Rey si è proposta di infrangere.



Numerose canzoni dell'album, infatti, si riferiscono al mondo della droga come Yayo (termine slang per cocaina) e Blue Velvet (riferita all'oppio), mentre in Body Electric "omaggia" anche la religione: "Elvis è il mio papà, Marilyn la mia mamma, Gesù il mio miglior amico". Insomma, se in fatto di musica Lana deve fare i conti con la sorellona Lady Gaga, in quanto a scandali non è davvero seconda a nessuno.