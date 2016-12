Christina Aguilera rinasce con "Lotus"

foto Twitter Correlati FORME GENEROSE 11:12 - Esce il 13 novembre "Lotus", l'ultimo disco di Christina Aguilera, frutto di un anno di intenso lavoro in studio. Un album che segna una vera rinascita nella carriera di Xtina, divisa negli ultimi tempi tra tv, cinema e musica. L'album, anticipato dal singolo "Your Body", vanta la collaborazione di numerosi artisti. Tra questi anche CeeLo Green, suo collega nella giuria del talent show "The Voice". - Esce il 13 novembre "", l'ultimo disco di, frutto di un anno di intenso lavoro in studio. Un album che segna una vera rinascita nella carriera di Xtina, divisa negli ultimi tempi tra tv, cinema e musica. L'album, anticipato dal singolo "Your Body", vanta. Tra questi anche, suo collega nella giuria del talent show "The Voice".

Christina Aguilera ha trascorso l'ultimo anno in studio per realizzare il suo quinto album "Lotus", pubblicato da Sony Music in due versioni: la standard che contiene 13 brani e la deluxe edition con ben quattro canzoni in più (Light Up he Sky – Empty Words – Shut Up – Your Body).



"Il mio nuovo album Lotus esprime la mia personalità e parla di libertà – ha dichiarato la Aguilera, che ha poi aggiunto – Negli ultimi anni ho attraversato un periodo difficile e questo disco per me è una sorta di rinascita. Parla di libertà ed è un ritorno alle radici, rappresenta quella che sono e quello che amo fare".



Per il brano "Make The World Move" la cantante si è avvalsa anche della collaborazione di CeeLo Green, che insieme a lei è stato giudice di "The Voice": "Quando ho saputo che c'era una parte per una voce solista maschile sul ritornello, ho capito subito che CeeLo e il suo sound distintivo sarebbero stati perfetti".