Lawrence: "Mai morta di fame per un ruolo"

foto Elle Correlati CURVE MOZZAFIATO 13:07 - "Non sono mai morta di fame per una parte". Così la giovane stellina in ascesa Jennifer Lawrence - famosa in Italia soprattutto per il ruolo della guerriera Katniss in "Hunger Games" - risponde alle critiche di chi la giudica troppo grassa per Hollywood. D'altra parte la Lawrence sembra non aver proprio bisogno di diete, almeno a giudicare dalla copertina di "Elle", in cui mette in mostra delle curve mozzafiato. - "". Così la giovane stellina in ascesa- famosa in Italia soprattutto per il ruolo della guerriera Katniss in "" - risponde alle critiche di chi la giudica. D'altra parte la Lawrence sembra non aver proprio bisogno di diete, almeno a giudicare dalla copertina di "Elle", in cui mette in mostra delle curve mozzafiato.

L'attrice è consapevole dell'influenza che i suoi personaggi esercitano sul pubblico più giovane, perciò vuole essere per loro un modello positivo da seguire. "Non voglio che le ragazzine dicano Oh, voglio essere come Katniss, quindi salterò la cena - confessa al magazine - E' una cosa che tengo sempre a mente durante l'allenamento. Sto cercando di modellare il mio corpo in modo che sia forte e sano, non magro e denutrito".



La Lawrence sarà presto nei cinema americani con la commedia "L'orlo argenteo delle nuvole", che arriverà in Italia il prossimo gennaio. Nel film interpreta Tiffany, una ragazza problematica che aiuterà Pat (Bradley Cooper), un uomo incontrato per caso, a riconciliarsi con la sua ex moglie.