Anne Hathaway: "Mio marito mi ha salvata"

Anne Hathaway per "Les Misérables", adattamento cinematografico del capolavoro di Victor Hugo, ha dovuto perdere 11 chili e rasarsi i capelli per quello che lei stessa però definisce a Vogue "il ruolo della vita". Un ruolo difficile che ha avuto conseguenze anche emotive, superate e supportare grazie al marito Adam Schulman.

Nel numero di dicembre di Vogue Usa l'attrice racconta che il ruolo l'ha lasciata in uno stato di "deprivazione fisica ed emotiva".



Si sentiva facilmente sopraffatta dalle difficoltà e Shulman le è stato a fianco, "comprensivo e solidale".



La coppia si è sposata nel mese di settembre a Big Sur, in California. La Hathaway indossava un abito fatto su misura per lei da Valentino, e lei stessa ha collaborato per disegnarlo. Lavorare con lo stilista, suo amico, è un ricordo che terrà "caro per sempre".