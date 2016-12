"Restiamo uniti e i politici studino la Germania"

foto Nicola Guerin Correlati RITORNO A CASA

SEMPRE IN FORMA 17:00 - Eros Ramazzotti dopo tre anni torna con "Noi". Nuova casa discografica, manager e tanti duetti: da Nicole Scherzinger ai Club Dogo. "Noi è invito a restare uniti in un momento difficile", spiega Eros a Tgcom24 che dedica un brano ad Alex Baroni ("Infinitamente") e rivela: "Farò un concerto a a Roma, incontro tra America e Italia". Spazio anche alla politica ("i giovani politici studino la Germania") e i talent ("mi piace Chiara di X Factor"). dopo tre anni torna con "". Nuova casa discografica, manager e tanti duetti: da Nicole Scherzinger ai Club Dogo. "Noi è invito a restare uniti in un momento difficile", spiega Erosche dedica un brano ad("Infinitamente") e rivela: "Farò un concerto a a Roma, incontro tra America e Italia". Spazio anche alla politica ("i giovani politici studino la Germania") e i talent ("mi piacedi").

"Noi" contiene quattordici nuovi brani in cui Eros con sincerità e con un sound curato nei minimi dettagli, grazie anche ai missaggi realizzati da Jeremy Wheatley, canta non solo l'amore ("Noi", "Un angelo disteso al sole", "Questa nostra stagione" e "Abbracciami") ma anche la paternità ("Una tempesta di stelle") e l'uguaglianza tra le razze e la solidarietà in "Io sono te" con la voce narrante di Giancarlo Giannini e Andy Garcia per la versione inglese e spagnola del brano. Non mancano le origini come "Polaroid" in cui Eros ricorda la sua Cinecittà. Un disco diretto e appassionato nato dall'urgenza di comunicare. Il tour mondiale parte il 9 marzo 2013 da Torino e toccherà anche l'Europa per 34 concerti e poi da ottobre a dicembre 2013 anche in Sud America, Stati Uniti, Canada, Australia e Sud Africa.



In questi tre anni hai fatto molti cambiamenti nella tua vita artistica, come mai?

Dopo trent'anni di carriera ho sentito l'esigenza di ripulire tutto e cambiare drasticamente. Una sensazione dovuta probabilmente anche all'età. Non che con la Sony mi trovassi male, ma avevo bisogno di nuova linfa vitale.



La vita privata è segnata dalla nascita di Raffaela Maria, che peraltro 'canta' in "Una tempesta di stelle". Come hai registrato la sua voce?

E' stato un evento unico. La bimba a Marica e me non fa dormire durante la notte. Così quando è toccato a me farla smettere di piangere, ho sentito che anziché fare vagiti ha intonato un suono melodico, particolare. L'ho subito registrato con il telefonino e inserito nella canzone. E' stato un momento emozionante.



In "Polaroid" celebri anche Cinecittà, dove sei nato e cresciuto. Quando sono importanti le tue radici?

Moltissimo. Ho una ventina di amici veri che vivono a Cinecittà con i quali parlo spesso e, grazie anche a Skype e alle nuove diavolerie elettroniche, riusciamo a mantenere i contatti senza problemi. Certo, ci sono quelli che millantano di essere amici miei ma io so chi sono quelli veri. Sono andato via da Roma per prendere un treno che mi ha portato a Milano e in altri parti del mondo ma non mi sono mai staccato dalle mie radici.



Dall'amicizia alla solidarietà in "Noi" e "Io sono te". Qual è il tuo bilancio del nostro momento sociale e politico?

Disastroso. "Noi" è un invito positivo all'unione e a fare un gesto importante. I politici in 60 anni hanno fallito sempre da destra, centro a sinistra senza edistinzione alcuna. Bisogna prendere la pianta buttarla via e farne rinascere una nuova. Ai nuovi politici consiglio di viaggiare molto e imparare da Paesi evoluti che in temi civili e sociali sono molto più moderni di noi. Ad esempio, la Germania.



E proprio nel giorno in cui Spagna, Francia e Usa dicevano sì alle nozze gay in Italia non passava la legge contro l'omofobia...

E' una ottusità tutta italiana. Non capisco perché noi dobbiamo sempre fare il contrario di quello che fanno gli altri Paesi!



Dalla società alla televisione. Sei ancora contrario ai talent show?

La mia posizione è cambiata rispetto a qualche anno fa perché credo che sia una possibilità importante, come altre, per un giovane. Ho imparato a conoscerli anche grazie alle mie figlie, in questi tre anni ho spaziato dai cartoni ai reality. Ormai i tempi sono cambiati, la discografia non è come una volta e i talent consentono una strada veloce verso il successo. C'è anche chi fa ancora la gavetta. Ognuno sceglie la sua strada. Di "X Factor" mi piace molto Chiara e anche altri due cantanti.



C'è un giovane cantautore italiano che apprezzi particolarmente?

Cesare Cremonini, è davvero bravo.



Cosa devono aspettarsi i tuoi fan dal tour?

Metteremo la musica al centro di tutto con una scenografia efficace ma essenziale. In scaletta credo faremo una trentina di pezzi e tra qualche settimana comunicheremo una tappa speciale a Roma. Non posso dire nulla di più se non che rappresenta un punto di incontro tra America e Italia.

Andrea Conti