Cremonini: "Nella vita precedente ero un orso!"

SCATENATO SUL PALCO 10:22 - Prosegue il "Cesare Cremonini Live 2012" che già in prevendita ha registrato il tutto esaurito in due date a Bologna e ha registrato un altro sold out a Padova. Il cantautore confessa a "Io Donna": "Prima di ogni concerto divoro un barattolo di miele: ne sono goloso come un grizzly. Faccio collezione di orsi di peluche, ne ho una quindicina. Il più grande è alto 2 metri e mezzo. Credo di essere stato un orso in una delle mie vite precedenti".

"Ogni giorno faccio attività fisica per circa un'ora. - continua - Alterno allenamento aerobico e anaerobico, 40 minuti di corsa in totale, divisi in sessioni da 10 minuti l'una, alternando con esercizi con i pesi e macchinari vari. Non sono fissato con i muscoli, mi interessa tonificarli ed eliminare le tossine". Altre passioni? "Il mio bracco Weimer, una razza tedesca: l’ho chiamato Moreno e gli ho anche dedicato tre canzoni nel mio album Maggese. Poi la mia chitarra Martin. E ovviamente la Vespa, che ancora uso per muovermi in centro a Bologna e sui colli". Il regalo cui tiene di più? "Il casco da gara che mi ha donato Valentino Rossi dopo una vittoria". Film culto? "8 e mezzo di Fellini, ma anche il recente Quasi amici".



Sul palco del "Cesare Cremonini Live 2012" ci sono Cesare Cremonini (voce, pianoforte, chitarra acustica ed elettrica); Nicola "Ballo" Balestri (basso); Andrea Morelli (chitarra acustica ed elettrica); Alessandro De Crescenzo (chitarra acustica ed elettrica); Nicola Peruch (pianoforte e tastiere); Michele Guidi "Mecco"(organo, tastiere); Elio Rivagli (batteria); Eduardo Javier Maffei (fiati e cori); Chris Costa (cori, chitarra acustica, elettronica); Roberta Montanari (cori). Ad aprire i concerti del "Cesare Cremonini Live 2012" la band de "Le Strisce".



Queste le date del tour: 13 novembre Palalottomatica (Roma); 15 novembre Palapartenope (Napoli); 16 novembre Paladozza (Bologna) e il 17 novembre Paladozza (Bologna).