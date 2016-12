"Diamonds" da record per Rihanna

foto Da video Correlati IRRESISTIBILE IN PASSERELLA 10:02 - Dopo il debutto-record di "Diamonds", uno dei brani più trasmessi dalle radio e al numero 1 della classifica di iTunes in ben 27 Paesi, ora Rihanna torna a stupire confezionando per il singolo un video energico, in cui appare più sexy e selvaggia che mai tra incidenti d'auto, acque profonde e cavalli indomabili. La clip anticipa l'uscita del suo ultimo album, "Unapologetic", prevista per il prossimo 20 novembre. - Dopo il debutto-record di "", uno dei brani più trasmessi dalle radio ein ben 27 Paesi, ora Rihanna torna a stupire confezionando per il singolotra incidenti d'auto, acque profonde e cavalli indomabili. La clip anticipa l'uscita del suo ultimo album, "Unapologetic", prevista per il prossimo 20 novembre.

"Unapologetic è il settimo album di Rihanna e iinclude collaborazioni con Eminem, David Guetta, Future, Chris Brown e Emeli Sandé (autrice del brano "Half of Me"),attingendo a sonorità diverse da quelle esplorate finora dalla cantante: "E' pieno di speranze. E' diverso da quello che la gente è abituata a sentire da me".



Nonostante la stella di Riri non sia brillata agli ultimi MTV Ema (contrariamente alle attese della vigilia che la davano come la super-favorita) il suo ultimo singolo "Diamonds" sta avendo un grande successo. Il brano è infatti è al vertice della classifica di iTunes in ben 27 Paesi e in Italia si è anche aggiudicato il disco d'oro digitale.