Swift e Bieber trionfano agli MTV Ema

DA ALICIA KEYS A PSY SUL PALCO 09:33 - Alla fine agli Mtv European Music Awards a Francoforte hanno trionfato Taylor Swift e Justin Bieber con tre premi vinti a testa. Non poteva mancare il fenomeno del momento Psy che con "Gangnam Style" si è aggiudicato la statuetta per miglior video. Ma la vera regina dello show, ambientato in un enorme circo, è stata la conduttrice e modella Heidi Klum che ha fatto girar la testa con i suoi abiti mozzafiato e il décolleté bene in vista.

A Taylor Swift sono andati, nello specifico, i premi come Miglior donna, Miglior look e tour mentre a Bieber Miglior artista maschile, Miglior performance sul placo e Miglior pop.



Ma anche gli One Direction hanno ottenuto un discreto successo conquistando due premi come Miglior emergente e Artista con più fan. A bocca asciutta Rihanna che aveva alle spalle ben sette nomination. La rivelazione dell'anno è Psy che ha fatto ballare i seimila spettatori della Festhalle di Francoforte sulle note del suo "Gangnam Style". Il cantante coreano, vincitore nella categoria Miglior video, ha coinvolto inè imposta come Miglior artista Mtv Push e soprattutto per la Miglior canzone col tormentone "Call Me Maybe".



Tra gli ospiti i Killers, i MUSE, e Alicia Keys che ha presentato l'ultimo singolo "Girl on fire" e poi ha ricordato Whitney Houston con un filmato in cui diversi artisti l'hanno commemorata. All'artista scomparsa è andato il Premio Icona Mondiale. Rita Ora è uscita da una gabbia per uccelli e si è riparata con un ombrello da una pioggia di fuochi d'artificio, cantando la sua "R.I.P.", mentre Pittbull ha proposto "Don't stop the party". Piccolo incidente per Kim Kardashian, presente con il fidanzato il rapper Kanye West, che stava per scivolare sul palco ma la sua prontezza di riflessi l'ha salvata da una figuraccia in diretta mondiale.