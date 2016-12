Aperitivo in concerto con The Pyramids

foto Ufficio stampa 18:15 - "Aperitivo in Concerto" presenta, domenica 11 novembre alle 11, presso il Teatro Manzoni (via Manzoni 42, Milano), per la prima volta in Italia, un leggendario gruppo improvvisativo presente sulla scena musicale californiana da quattro decenni: The Pyramids, guidati da Idris Ackamoor. - "" presenta,alle 11, presso il(via Manzoni 42,), per la prima volta in Italia, un leggendario gruppo improvvisativo presente sulla scena musicale californiana da quattro decenni:, guidati da

The Pyramids è un gruppo storico, persino mitizzato che, negli anni Settanta, sotto la guida del sassofonista e organizzatore teatrale Idris Ackamoor (fra i più importanti animatori della scena teatrale afroamericana a New York, Los Angeles e San Francisco), è stato fra i primi (in una serie di incisioni oggi pressoché introvabili: Lalibela del 1973, King of Kings del 1974, Birth/Speed/Merging del 1976) ad adottare sempre più espliciti riferimenti alla culture africane.



La musica di The Pyramids è sempre stata caratterizzata da una commistione fra coinvolgenti scansioni funky, improvvisazione, echi di varie culture africane, ritualità ed elementi teatrali e di danza, creando ogni volta un vero e proprio spettacolo, affascinante e trascinantemente collettivo, una sorta di festa tribale riproposta in contesti contemporanei. Non casualmente, tutti i membri di The Pyramids (fra cui spicca non solo la poliedrica personalità di Ackamoor, ma pure quella di Kenneth Nash, percussionista e batterista di luminosa carriera, a fianco di artisti come Herbie Hancock, Weather Report, John Klemmer, Roy Haynes, Dizzy Gillespie, Johnny Griffin, Cannonball Adderley, Stan Getz e tanti altri) hanno trascorso anni di studio in Africa.



In scena il gruppo è fortemente spettacolare, dagli abiti alle movenze, esplorando le radici africane del jazz e persino del tiptap, rivisto nella sua funzione ritmica, collettiva, liberatoria, in cui la gestualità e il linguaggio del corpo traducono in modo esplicito il cadenzarsi della musica. The Pyramids presentano uno spettacolo indimenticabile, in cui passato e presente si fondono con risultati affascinanti e gioiosi.



