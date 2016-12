Stewart e Pattinson tornano a convivere

foto Ap/Lapresse Correlati PIZZICATI IN AUTO 15:48 - E' passata la tempesta tra Kristen Stewart e Robert Pattinson. Dopo la riconciliazione, i due giovani attori infatti sono tornati a vivere insieme. Il periodo di pausa, che ha fatto seguito al tradimento della Stewart con il regista Rupert Sanders che l'ha diretta in "Biancaneve e il cacciatore", è solo un brutto ricordo. La coppia è di nuovo felice. - E' passata la tempesta tra. Dopo la riconciliazione, i due giovani attori infatti sono tornati a. Il periodo di pausa, che ha fatto seguito al tradimento della Stewart con il regista Rupert Sanders che l'ha diretta in "", è solo un brutto ricordo. La coppia è di nuovo felice.

Recentemente qualche loro amico aveva riferito che i due giovani attori stavano passando molto tempo insieme per ritrovare fiducia e Robert era solito fermarsi da Kristen per la notte, ma non si parlava ancora di convivenza.



Ora invece pare essere ufficiale: la coppia è tornata a essere unita come un tempo. Parlando al programma statunitense "Live with Kelly & Michael", Kristen ha rivelato di aver preso un nuovo cane che vivrà con loro. La Stewart era entusiasta mentre parlava del suo cucciolo che farà compagnia al loro primo cane Bear, più vecchio.



"E' come se fosse un figlio, lo amo. Ho cresciuto Bear fin da piccolo. Bernie (il nuovo cucciolo ndr.) è giocherellone e mi fa sentire bene" ha raccontato l'attrice 22enne. Nonostante la relazione sia stata riparata e vada avanti, Kristen ha evitato di rispondere alle domande sulla sua vita privata.