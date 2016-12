"I 2 Soliti Idioti", un ciclone a Natale

foto Ufficio stampa Correlati IL TRAILER IN ESCLUSIVA

In anteprima assoluta su Tgcom24 e poi sulla pagina Facebook ufficiale del film dal 9 novembre è disponibile il primo trailer e i teaser del manifesto del film più atteso e più irriverente del Natale 2012. Il 20 dicembre arriva infatti nelle sale "I 2 Soliti Idioti". Dopo il successo della prima pellicola e della quarta serie tv, Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio tornano sul grande schermo con la loro satira cinica e grottesca.

Grande novità è il pezzo che i Club Dogo hanno scritto per la colonna sonora del film "Minchia Boh". Il produttore Pietro Valsecchi sin dall’inizio ha sottolineato: "Questo è il film che spariglierà il cinema a Natale". Nuovi tempi comici, nuove storie e un nuovo modo di raccontare i personaggi e di assumerne maschere e linguaggi per un ritratto senza mezzi toni del nostro bel Paese.



"I 2 Soliti Idioti", prodotto da Taodue e distribuito da Medusa, scritto da Francesco Mandelli, Fabrizio Biggio e Martino Ferro per la regia di Enrico Lando, si presenta come un vero e proprio sequel: protagonisti i personaggi più amati dal pubblico, Ruggero De Ceglie e il figlio Gianluca, che ritroviamo in fuga dalla gang dei Russi.



Ma in questo anno tante cose sono cambiate e la crisi si è abbattuta anche sull’impero del Wurstel. Per salvarlo Ruggero è disposto a tutto anche a ricorrere all'aiuto del padre di Fabiana, un uomo rigoroso ed austero che ricalca alla perfezione la contemporaneità. In questo ruolo un grande e istrionico attore, Teo Teocoli, che conferma la sua sintonia con la comicità de I Soliti idioti. Assieme a nostri protagonisti anche la bella attrice spagnola Miriam Giovanelli, nel ruolo di una singolare badante al fianco di Ruggero De Ceglie.



Amnesie, imbrogli e sotterfugi saranno solo alcuni degli ingredienti di quella che si preannuncia come una rocambolesca epopea: riuscirà Ruggero a salvare il suo impero, scappare dai Russi e sopratutto salvarsi dalla temibile scure dell'erario? Nel film ci saranno inoltre tutta una serie di personaggi a cornice della vicenda di Ruggero e Gianluca: i ragazzi coatti milanesi, Patrick e Alexio, già diventati il nuovo tormentone, i bambini di "Mamma esco", Niccolo e Gigetto, i preti marketing e altri totalmente nuovi, creati appositamente per il film.