Myriam: "Anche sfigurata Luca mi voleva"

foto Splash News Correlati COPPIA PASSIONALE 09:55 - Myriam Catania arriva nelle sale dal 29 novembre con "Ci vediamo a casa" di Maurizio Ponzi. L'attrice si confessa a "Io Donna" e rivela l'unione felice con Luca Argentero. Nessuna crisi tra i due anzi tanti progetti tra cui l'avvio della casa di produzione Inside. Myriam ricorda i primi mesi di fidanzamento con Argentero e anche quando rimase sfigurata dopo un incidente il futuro marito era lì al suo fianco: "Ho capito che mi voleva davvero". arriva nelle sale dal 29 novembre con "" di Maurizio Ponzi. L'attrice si confessa a "Io Donna" e rivela l'unione felice con. Nessuna crisi tra i due anzi tanti progetti tra cui l'avvio della casa di produzione Inside. Myriam ricorda i primi mesi di fidanzamento con Argentero e anche quando rimase sfigurata dopo un incidente il futuro marito era lì al suo fianco: "Ho capito che mi voleva davvero".

"Fui io a fare la prima mossa. Per fortuna, non l'avevo mai visto al 'Grande Fratello'. - ricorda - Lui è un vero cavaliere: sembra finto. Pochi mesi dopo esserci messi insieme, ho avuto l'incidente tremendo in motorino. Lì ho capito che mi voleva davvero. Mi ero rotta due zigomi e la mascella, il naso neanche si vedeva, tanto ero gonfia... Non mi sono guardata per settimane, avevano tolto gli specchi. Luca avrebbe potuto andarsene, invece era lì ogni giorno. Uno che si comporta così ti ha scelto. E ora non mi è rimasto neanche un segno, mi sento una miracolata".