Scanu: "Per Natale canto con Ivana Spagna"

foto Ufficio stampa Correlati IL PIANTO AD "AMICI" 09:56 - Valerio Scanu fa un regalo di Natale ai suoi fan e organizza un live speciale il 17 dicembre Auditorium Parco della Musica di Roma. "In scaletta le mie canzoni - anticipa a Tgcom 24 - ma anche colleghi e ospiti che duetteranno con me. Tra questi ci sarà di sicuro Ivana Spagna, un'amica anche al di fuori del lavoro". Archiviata l'esperienza di "Amici" rivela a Tgcom24: "Direi tutto quello che ho detto ma affronterei l'esperienza con più leggerezza". fa un regalo di Natale ai suoi fan e organizza un live speciale il 17 dicembre Auditorium Parco della Musica di Roma. "In scaletta le mie canzoni - anticipa- ma anche colleghi e ospiti che duetteranno con me. Tra questi ci sarà di sicuro, un'amica anche al di fuori del lavoro". Archiviata l'esperienza di "Amici" rivela: "Direi tutto quello che ho detto ma affronterei l'esperienza con più leggerezza".

"Ero già stato all'Auditorium durante il tour nel 2011 ed è sempre bello tornare - racconta il cantante -. '...and so this is Christmas' sarà una serata di due ore molto diversa rispetto al tour di questa estate. In scaletta ho inserito non solo i miei brani ma anche alcune cover e le canzoni storiche del Natale".



Tanti gli ospiti che parteciperanno: "Ho invitato pure Ivana Spagna. Ci siamo conosciuti nel 2002 durante la serata natalizia 'Note di Natale'. Ci siamo persi di vista e poi ripresi. Ci frequentiamo anche al di là dell'ambito musicale. Lei mi piace molto perché ha un amore viscerale per gli animali. Se trova un gattino o un cane abbandonato per strada si ferma per aiutarli e se li porterebbe pure a casa!".



Tempo di bilanci e di progetti futuri. Dopo il serale di "Amici" Valerio rivela di avere due progetti in ballo che sta valutando attentamente. Nel frattempo però il suo rapporto con i social network è franco, diretto a volte spinoso. "Da tre giorni ricevo insulti pesantissimi per aver espresso un mio pensiero sul mondo del lavoro. Sostanzialmente volevo dire che chi ha un lavoro oggi deve tenerselo ben stretto. Apriti cielo! Si è scatenato il finimondo. In verità faccio mea culpa e sbaglio anche io quando mi ostino a rispondere a tutti quelli che mi attaccano. Devo imparare a non farlo più".

