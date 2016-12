La pubblico-terapia di Paolantoni

foto LaPresse 07:44 - Un uomo di mezza età si trova a vivere una crisi esistenziale e decide di farsi aiutare dal proprio terapeuta, che lo sottopone a diverse terapie, in cui viene coinvolto anche l'ignaro pubblico. E' quello che accade a Francesco Paolantoni in "Che fine ha fatto il mio io?", piece "interattiva" in scena al San Babila di Milano fino al 25 novembre. "Il pubblico viene coinvolto - spiega a Tgcom24 - e così le mie terapie fanno bene un po' anche a lui". - Un uomo di mezza età si trova a vivere una crisi esistenziale e decide di farsi aiutare dal proprio terapeuta, che lo sottopone a diverse terapie, in cui viene coinvolto anche l'ignaro pubblico. E' quello che accade a Francesco Paolantoni in "Che fine ha fatto il mio io?", piece "interattiva" in scena al San Babila di Milano fino al 25 novembre. "Il pubblico viene coinvolto - spiega a Tgcom24 - e così le mie terapie fanno bene un po' anche a lui".

Idroterapia, musicoterapia,sesso-terapia, cromoterapia, favola-terapia: sono tanti i modi con cui lo psicoterapeuta (Arduino Speranza) prova ad aiutare Paolantoni a ritrovare il proprio io. "Abbiamo debuttato da pochi giorni e sta andando molto bene - spiega l'attore -. Sono molto soddisfatto, il pubblico è molto caloroso, sono davvero contento".



E il pubblico è parte integrante dello spettacolo...

Questo non è uno spettacolo dai canoni soliti ma una sorta di terapia fatta con la gente in sala. Di fronte a me c'è un attore che mi fa da psicoterapeuta e di volta in volta mi suggerisce quali terapie adottare per superare la mia crisi esistenziale da cinquantenne, acuita dal momento in cui viviamo, di incertezze e indecisioni. Il protagonista si trova a dover curare una crisi profonda e andare alla ricerca del proprio io: lo fa con il pubblico che assiste e partecipa a sua volta a questa seduta terapeutica. Alla gente, oltre a divertirsi, fa bene anche assistere a queste mie elucubrazioni psicologiche.



C'è molta parte dedicata all'improvvisazione?

Assolutamente sì. Ogni tanto faccio dei test al pubblico e quindi come evolve la situazione dipende dalle risposte che ricevo. Io amo improvvisare, è la mia specialità, mi diverte moltissimo inventare delle cose nuove ogni volta. Quindi, al di là della struttura dello spettacolo in sé, di sera in sera muta e si presenta diverso in qualche cosa.



Lo spettacolo è stato scritto, diretto e interpretato da lei. In teatro le piace curare tutti dettagli in prima persona?

Mi piace perché credo che le cose che vengono in mente a un attore debbano essere maneggiate dall'attore stesso, altrimenti sotto una guida esterna diventa un altro spettacolo. Mi piace molto esprimere le mie opinioni per cui di conseguenza le devo scrivere e interpretare. Mi piace molto giocare sulla psicologia, sulle nevrosi e i temi esistenziali più che sull'attualità o la pratica politica, che lascia il tempo che trova secondo me. E poi di satira politica ne fanno già loro tanta da soli.



Che rapporto ha con la televisione attuale?

Sia come utente che come frequentatore credo che la tv attuale non abbia più lo spazio per uno come me che vorrebbe dire o fare delle cose come comico. Non ci sono più i varietà, sono morti. Ricordo Mai dire gol, i varietà della Dandini, Quelli che il calcio... Oggi non saprei dove collocarmi, al di là di "Uomini e donne" anziani...



Eppure di comicità in tv non ce n'è poca, da "Zelig" a "Colorado" ad altri esperimenti simili.

Credo che questi contenitori siano solo, e troppo, contenitori. Francamente le passerele di comici non mi piacciono e nemmeno mi fanno tanto ridere. Preferisco un varietà che dietro abbia un minimo di idea. I tre minuti dati a ognuno mi sembrano molto riduttivi e, al di là di qualcuno, mi pare che alla fine non esca granché e tutto si limiti al fenomeno stagionale, che non rimane.







Massimo Longoni