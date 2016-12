Un sorriso tra realtà e fantasia con Gioele Dix

foto Ufficio stampa 10:41 - Gioele Dix torna alla scrittura teatrale con un testo che parla di realtà e di sogni, di responsabilità e disimpegno, di emozioni del passato e di progetti per il futuro. In scena al Teatro Franco Parenti di Milano dal 14 novembre al 6 dicembre "Nascosto dove c'è più luce". Tutto ruota attorno a un comico che si risveglia in un mondo parallelo, con lui un angelo custode (Cecilia Delle Fratte) che lo guida tra vita reale e aldilà. - Gioele Dix torna alla scrittura teatrale con un testo che parla di realtà e di sogni, di responsabilità e disimpegno, di emozioni del passato e di progetti per il futuro. In scena al Teatro Franco Parenti di Milano dal 14 novembre al 6 dicembre". Tutto ruota attorno a un comico che si risveglia in un mondo parallelo, con lui un angelo custode (Cecilia Delle Fratte) che lo guida tra vita reale e aldilà.

Dopo tre anni di tournée con l'antologico “Dixplay” e due esperienze come regista, in “Oblivion Show 2.0” e “Sogno di una notte di mezza estate” , Gioele Dix si propone per la stagione teatrale 2012/2013 con un suo nuovo spettacolo: “Nascosto dove c’è più luce”.



Addormentatosi sulla scena del suo spettacolo, un comico si sveglia di soprassalto nel bel mezzo di un movimentato incubo e si ritrova catapultato in uno strano luogo, a cavallo fra immaginazione e realtà. Lo accoglie un etereo angelo custode con il compito di guidarlo nel transito fra vita terrena e aldilà. Convinto di essere immerso in un sogno soltanto un po’ più stravagante del solito, il protagonista scopre che in quel curioso sito fra le nuvole è custodita la “memoria esterna” della sua esistenza. Come temeva (ma almeno in parte si augurava) tutto è stato archiviato e tutto ha un peso: le azioni, i pensieri, persino le intenzioni. Fra comiche sospensioni e attese senza inquietudine, l’attore fa un bilancio delle sue imprese, racconta i suoi punti deboli e interroga l’angelo sulla sorte che lo attende.



Ma quando sarà finalmente pronto per affrontare serenamente il proprio destino, un incidente dagli inattesi risvolti cambierà a sorpresa i suoi piani.



Gioele è presente nei mesi di novembre e dicembre con un ciclo di incontri/lettura: sabato 17 novembre: "L'uomo degli appuntamenti", tratto dalle pagine di Giorgio Manganelli. Sabato 24 novembre: "Il segreto dello scrittore", tratto dalle pagine di Dino Buzzati e sabato primo dicembre: "Viaggiatori e guidatori notturni", tratto dalle pagine di Italo Calvino.Gli incontri si terranno alle 19.30 Prezzo 15/20euro



INFORMAZIONI "Nascosto dove c'è più luce" - Teatro Franco Parenti Milano (Via Pier Lombardo, 14) dal 14 novembre al 6 dicembre - Prezzi da 16 a 32 euro Spetttacoli da martedì a venedrì ore 21.30; sabato alle 19.30; domenica alle 16.30 Infotel. 02 59995206