Bungaro rispolvera i suoi gioielli

foto Ufficio stampa Correlati IN ESCLUSIVA "QUANDO TORNI" 10:36 - Si intitola "Il valore del momento" il nuovo album di Bungaro, uno degli autori più apprezzati del panorama nostrano. Il progetto contiene otto brani scritti per alcune tra le più belle voci femminili della scena italiana più quattro brani inediti. Tgcom24 offre in anteprima esclusiva il video del brano "Quando torni". - Si intitola "" il nuovo album di, uno degli autori più apprezzati del panorama nostrano. Il progetto contiene otto brani scritti per alcune tra le più belle voci femminili della scena italiana più quattro brani inediti.offre in anteprima esclusiva il video del brano "".

Fiorella Mannoia Ornella Vanoni, Giusy Ferreri, Marco Mengoni, Massimo Ranieri, Gianni Morandi sono solo alcuni degli artisti che hanno interpretato le sue canzoni. Tra le sue collaborazioni più recenti: "Sud", l'ultimo disco di Fiorella Mannoia, dove Bungaro firma 6 canzoni, incluso il brano "Io Non Ho Paura". Bungaro possiede una creatività intelligente, mai pedante, delicata, mai leziosa, eclettica, mai superficiale, energetica, mai chiassosa, una creatività tutta "femminile" che è sempre più apprezzata sulla scena musicale italiana e internazionale.



Perché le collaborazioni del cantautore brindisino non si limitano al panorama nostrano: Ivan Lins (Brasile), Youssou N’dour (Senegal), Paula Morelenbaum (Brasile), Omar Sosa (Cuba), Daniela Mercury (Brasile), Ian Anderson dei Jethro Tull (UK), Tinkara (Slovenia), Teofilo Chantre per il tributo a Cesaria Evora (Capo Verde), Ana Carolina (Brasile), Malù (Spagna) sono alcuni degli artisti con i quali ha lavorato.



Il titolo dell’album ha un duplice significato. Il primo fa riferimento al denominatore comune delle liriche delle canzoni: sono tutti "momenti" che simboleggiano pezzi di vita, apparentemente fuggevoli ma al tempo stesso di cruciale importanza. Ma "momento" è quello artistico che sta vivendo Bungaro, giunto al punto di far conoscere al pubblico la sua vera dimensione artistica, quella di cantautore.



Le versioni originali dei brani ripresi nell'album sono di Fiorella Mannoia ("Io Non Ho Paura"), Ornella Vanoni ("Dolce Meccanica"), Chiara Civello ("A Me Non Devi dire Mai"), Giusy Ferreri ("Il Mare Immenso"), Nicky Nicolai ("Quante Volte Per Amore"), Patrizia Laquidara ("Agisce"), Barbara Eramo ("Senza Confini") e Pilar ("Dopo l'Amore").



Tra reinterpretazioni e inediti la scelta che è stata fatta è quella di non rifarsi a uno stile particolare, piuttosto quella di lasciarsi suggerire da ogni canzone la sua veste migliore, con alcune particolarità come il sound del vibrafono che conferisce un originale sapore vintage ad alcuni brani.