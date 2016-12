Kylie Minogue: "Il mio corpo parla di me"

foto Kika Press Correlati SEXY PER TUTTO IL 2013

Si lascia il passato alle spalle e con il nuovo album "The Abbey Road Sessions" Kylie Minogue scopre il piacere dell'orchestra sinfonica e tenta di mostrare un aspetto nuovo della sua personalità artistica di idolo del pop femminile. La cantante 44enne si confessa al settimanale "A" e giura: "Il mio corpo parla di me, ora ho l'età giusta per mostrarlo".

L'album è un greatest hits dei suoi 25 anni di carriera in chiave più intimistica. "Sono sorpresa di essere sotto i riflettori dopo 25 anni - racconta - soprattutto dopo i periodi bui che ho passato. Ma la formula del successo non esiste, devi solo continuare a impegnarti".



Nell'unico brano inedito "Flower" parla del cancro al seno che le diagnosticarono nel 2005 e che per fortuna ha sconfitto: "Mi porto dietro ancora le paure. Flower è quella lettera d'amore scritta per quel bambino che forse non avrò mai". Kylie assicura di essere innamorata e felice: "Sono fedelissima, ma ho bisogno di sentirmi libera. Non è facile per Andres (il bellissimo modello spagnolo del quale è innamorata dal 2008) stare con me, sei sempre su un palcoscenico. Per questo i momenti più belli sono quelli in cui scappiamo a casa sua, in Spagna".