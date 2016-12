Il ritorno dei Led Zeppelin

09:46 - I Led Zeppelin presentano a Tgcom24 il video di "Kashmir", brano del 1975 considerato uno dei successi della band. E' il primo singolo che anticipa la pubblicazione il 20 novembre di "Celebration Day", il documento che racconta il famoso concerto del 2007 della band alla 02 Arena di Londra.

La distribuzione di "Celebration Day" nei cinema italiani è stato un progetto Nexo Digital in collaborazione con Warner Music Italy. Nel giorno della programmazione, la proiezione ha stabilito il record di spettatori in un solo giorno con più di 48mila presenze.



I Led Zeppelin saranno inoltre tra gli artisti che riceveranno quest'anno il Kennedy Center Honors. Il gruppo riceverà il riconoscimento il 2 dicembre durante l’annuale galà che si svolge a Washingtion, DC.



LED ZEPPELIN: Celebration Day Track Listing 1. Good Times Bad Times 2. Ramble On 3. Black Dog 4. In My Time Of Dying 5. For Your Life 6. Trampled Under Foot 7. Nobody’s Fault But Mine 8. No Quarter 9. Since I’ve Been Loving You 10. Dazed And Confused 11. Stairway To Heaven 12. The Song Remains The Same 13. Misty Mountain Hop 14. Kashmir 15. Whole Lotta Love 16. Rock And Roll