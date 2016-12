Laura Chiatti: "Brad Pitt è un po' bamboccio"

foto LaPresse Correlati CON CASCHETTO SBARAZZINO 09:21 - Laura Chiatti arriverà al cinema con "Il volto di un'altra" in cui è Bella una star tv di un programma sulla chirurgia e poi in "Il peggior Natale della mia vita" sarà Benedetta, figlia di Abatantuono, incinta di 6 mesi ma con un segreto. L'attrice è felicemente fidanzata con il cestista Davide Lamma e dice la sua a TuStyle sui divi del cinema. Ad esempio Brad Pitt: "Lo trovo un po' bamboccio. Con quel pizzetto. E' un quadro che guardi e basta". arriverà al cinema con" in cui è Bella una star tv di un programma sulla chirurgia e poi in "" sarà Benedetta, figlia di Abatantuono, incinta di 6 mesi ma con un segreto. L'attrice è felicemente fidanzata con il cestistae dice la sua a TuStyle sui divi del cinema. Ad esempio: "Lo trovo un po' bamboccio. Con quel pizzetto. E' un quadro che guardi e basta".

Ma poi c'è anche qualche considerazione su Daniel Craig e l'agente James Bond: "Craig è bravissimo ma non mi fa impazzire fisicamente. Il provino l'ho rifiutato perché il mio inglese non era ancora all'altezza. E non era una di quelle parti in cui muori dopo cinque minuti senza aver aperto bocca. Devo studiare. Lo farò per me, non per Bond". Insomma un uomo ideale però c'è: "Adrien Brody".



Laura sta vivendo un momento felice e ammette che i sentimenti sono "importanti" anzi "fondamentali purtroppo Oggi bisogna essere materialisti, egoisti e paraculi, rende di più. Ce lo diciamo anche con le mie poche amiche, tutte come me. L'amore, i valori, la pulizia, certe volte non portano da nessuna parte".