Asso una rockstar tra porno e vita spericolata

In anteprima al Lucca Comics & Games è stato presentato "Asso", il nuovo libro a fumetti scritto e disegnato da Roberto Recchioni, sceneggiatore della Sergio Bonelli Editore. Asso, fumettista di talento, trasgressivo e irriverente che si racconta con storie di vita reale e non, dall'amore al precariato, dall'amicizia al rapporto padre-figlio. E lo fa attraverso i principali universi di riferimento: cinema, letteratura, musica, pornografia.

Asso si pone come anti-graphic novel, discutendo delle capacità espressive del fumetto e delle influenze di altri media e generi popolari. Asso è un fumettista, un’autoproclamatasi rockstar, un sessuomane, un malato, un samurai, un figlio, un fidanzato, un cowboy, un idiota, un duro, uno fasullo, uno sincero, che racconta le sue avventure alternando elementi autobiografici a storie del personaggio.



Il volume è impreziosito dai contributi di alcuni dei più interessanti autori di fumetti italiani, che hanno firmato storie e omaggi dedicati ad Asso: Luca Bertelè, Massimo Carnevale, Werther Dell’Edera, Leomacs, LRNZ, Elisabetta Melaranci, Federico Rossi Edrighi, Stefano Simeone, Wanter Venturi.



Asso vanta i colori di Stefano Simeone e una copertina frutto della collaborazione tra Roberto Recchioni e Gabriele Dell’Otto. Pubblicato dalle Edizioni NPE (collana Nuvole in tempesta), ASSO sarà presentato in anteprima a Lucca Comics & Games e sarà disponibile nei canali di vendita da novembre.