Paganini: "Il mondo della danza? Pieno di sòle"

foto Ufficio stampa 10:49 - Arriva al teatro Manzoni di Milano, dal 9 all'11 novembre, un'icona del balletto nostrano: Raffaele Paganini porta in scena il suo cavallo di battaglia, "La vera storia di Zorba il greco". "Abbiamo messo su un grande spettacolo, con scene, costumi e luci come fossimo ai vecchi tempi - dice a Tgcom24 -, facendo finta che la crisi non ci sia. Noi puntiamo sulla professionalità, in troppi in questo ambiente danno sòle facendo le cose tanto per fare". - Arriva al teatro Manzoni di Milano, dal 9 all'11 novembre, un'icona del balletto nostrano:porta in scena il suo cavallo di battaglia, "". "Abbiamo messo su un grande spettacolo, con scene, costumi e luci come fossimo ai vecchi tempi - dice a-, facendo finta che la crisi non ci sia. Noi puntiamo sulla professionalità, in troppi in questo ambiente danno sòle facendo le cose tanto per fare".

Alle soglie del matrimonio, un uomo viene assalito dai dubbi e dai timori e inaspettatamente si allontana dalla sua amata e dalla sua terra, la Grecia, per iniziare un viaggio sia attraverso il mondo, sia attraverso se stesso. Nei suoi vagabondaggi visiterà terre lontane, luoghi di incantevole bellezza, città pittoresche. Le diversità di atmosfere culturali e di civiltà lo condurranno a vivere sconosciute esperienze di vita tra sogni, speranze, delusioni, dolori, e forti sentimenti d'amore e di amicizia. Il coreografo Luigi Martelletta, offre uno spaccato della vita del protagonista, puntando il riflettore sull'essenza intima dell'eroe, rappresentato da Raffaele Paganini che qui ritrova il ruolo che ha segnato la seconda parte della carriera. "Zorba il greco è stato il primo spettacolo che ho fatto dopo aver lasciato il balletto classico di repertorio - spiega -. Lasciata quella fascia all'età di 34 anni, è arrivato questo ruolo il quale mi ha dato un grande rilancio, sempre attraverso la danza classica ma con uno stile un po' particolare, con molti agganci alla danza popolare".



Come mai ha deciso di riprenderlo?

Quando le feci la prima volta ero abbastanza giovane per quel ruolo. All'epoca mi dovetti invecchiare, con il trucco e facendomi crescere la barba. In questo momento della vita invece mi è sembrato molto più affine e aderente alla realtà odierna e quindi ho deciso, insieme a Luigi Martelletta di mettere insieme questo spettacolo. Questa è una grande avventura perché, a dispetto della crisi che ci attanaglia e per la quale spesso si riducono le spese all'osso, noi abbiamo deciso di fare scene, costumi, luci facendo finta che siano ancora i bei tempi di quindici anni fa.



Quella al Manzoni sarà la prima nazionale. Come è stata la risposta del pubblico alle prime uscite di riscaldamento?

Abbiamo fatto tre spettacoli di lancio e la risposta del pubblico è stata straordinaria. Ci stiamo preparando al massimo. Ma devo dire che dopo tanti anni percepisci quando uno spettacolo funziona, c'è un'aria diversa e in questo lavoro ci sono tanti momenti particolari: c'è l'amore, la lotta, la danza greca, il campanilismo. E poi c'è il grande trucco: quello di avere tanti professionisti in scena.



Quindi grande cura e attenzione alla realizzazione dello spettacolo...

A prescindere, uno spettacolo può piacerti o meno però l'importante è che sia professionale. E su questo ci metto la mia faccia. Io per esempio non riesco ad amare il balletto estremo contemporaneo, ma per un limite mio: vado a vederlo, non capisco nulla, ma alla fine, anche se sono legato alla danza classica pura, se capisco che è uno spettacolo professionale merita comunque i miei complimenti.



Che ruolo occupa il balletto nel panorama odierno del teatro italiano?

Sono la persona meno indicata a dare una risposta a questa domanda. Sono diventato un po' un'icona all'interno del balletto, grazie alla televisione. Dopo tutti questi anni di carriera la gente mi vuole bene a prescindere, sa che non do sòle, come diciamo a Roma. E quindi il mio pubblico viene, mi conosce e mi vuole rivedermi. Nella mia compagnia ci sono ragazzi giovani, bravi, che non fanno cose tanto per farle, come fanno in tanti. Purtroppo il secondo spettacolo della mia vita è stato a Londra davanti alla Regina, quindi ho già toccato quei livelli, non posso chiedere di più ma non posso nemmeno accontentarmi di fare altro.



Prima ha fatto riferimento alla professionalità. Anche nel balletto trova che oggigiorno ci sia una carenza come in molti altri settori dello spettacolo?

Vuole sapere se nel nostro ambiente ci sono delle sòle? Siamo pieni, ma proprio pieni pieni. Intorno al mondo della danza c'è una grande indecisione. Non diventi qualcuno perché lo sei veramente, ma perché sei uno che lavora bene e fa degli inciuci bene. La mia compagnia è quelle sovvenzionate dal ministero, e del centinaio totale noi siamo tra gli ultimi. Già questo fa ridere: io che ho rappresentato l'Italia nel mondo mi trovo davanti tante sigle e siglette che sono sconosciute e che non vedo mai nei cartelloni dei teatri italiani che giriamo. Compagnie strasconosciute che prendono centinaia di migliaia di euro di sovvenzioni.



Lei ha lanciato anche un talenti di danza via web...

Tra le tante follie che ho fatto c'è stata anche quella di prendermi uno spazio in Rete che ho chiamato "chiamandolo "danceTV Paganini" e tra le cose proposte c'è "One More Time", il primo talent interamente realizzato online. Abbiamo registrato in questi giorni a Roma la finale tra le due squadre di neoclassico e di hip-hop. Stiamo facendo i montaggi e tra un paio di settimane andrà in onda.



Massimo Longoni