Pausini: "La voce e il mio pianto per mia figlia"

LAURA COMMOSSA 18:37 - Laura Pausini rompe il silenzio durante la sua gravidanza per presentare in anteprima mondiale Web a Tgcom24 il nuovo video "Celeste" girato da Gaetano Morbioli, che anticipa "Inedito Special edition CD+DVD" in vendita dal 27 novembre. "Mi sono commossa fino alle lacrime - rivela a Tgcom24 - perché so che questo video, un giorno, lo guarderà mia figlia e saprà che la mia voce è solo dedicata a lei". Ma il pensiero va anche alle donne che sognano un figlio. rompe il silenzio durante la sua gravidanza per presentare in anteprima mondiale Webil nuovo video "" girato da Gaetano Morbioli, che anticipa "" in vendita dal 27 novembre. "Mi sono commossa fino alle lacrime - rivela a Tgcom24 - perché so che questo video, un giorno, lo guarderà mia figlia e saprà che la mia voce è solo dedicata a lei". Ma il pensiero va anche alle donne che sognano un figlio.

Dunque Laura confessa per la prima volta i retroscena del video e della scelta di "Celeste" a Tgcom24, rompendo così il silenzio voluto e mantenuto con i media. La notizia della maternità era stata data prima ai fan durante il raduno del 15 settembre al Pala Credito di Romagna a Forlì e poi è apparsa sul Facebook della cantante. "Volete sapere come festeggerò i 20 anni di carriera?" aveva chiesto ai fan accorsi da tutta Italia al palazzetto, poi si è alzato il telo e l'artista aveva le mani sul pancino.



Smentite dallo staff della Pausini le voci che si sono rincorse sul nome della bimba. Non sarà Celeste ma in una vecchia intervista la cantante aveva dichiarato che le piaceva molto il nome Benedetta. Intanto Laura ha registrato questo video commovente in cui si svela nel ruolo di mamma felice.



"Raramente si può avere il privilegio di piangere per una gioia così grande ed ho deciso quindi di lasciare tutte le immagini originali, anche se molto intime. - ci racconta la cantante - 'Celeste' è una canzone che mi ha portato tanta fortuna e voglio dedicarla a tutte le donne che non smettono di sperare e che sognano con coraggio e pazienza un figlio nel loro futuro. Ho girato il video solo una volta. Non esistono altri ciak. L'ho registrato con l'idea di farlo per me e la mia famiglia...".



Una piccola curiosità. In realtà il video previsto per il lancio della Special Edition di "Inedito" era "Troppo Tempo", brano scritto da Ivano Fossati. Dopo aver scoperto di essere in dolce attesa, Laura ha optato per "Celeste".



"Inedito Special Edition", in versione CD + DVD, è stato prodotto da Laura e diretto da Nicolò Cerioni e Leandro Manuel Emede per Sugarkane. Sarà in italiano e in spagnolo e dal 27 novembre sarà disponibile in 37 Paesi nel mondo.

