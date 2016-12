Michelle Williams vittima dell'uragano Sandy

foto LaPresse Correlati NEW YORK IN GINOCCHIO 16:50 - Michelle Williams e il compagno Jason Segel(star di "How I Met Your Mother") hanno passato giorni difficili a causa dell'uragano Sandy, che si è abbattuto nei giorni scorsi su New York. La loro casa di Brooklyn, in cui vivevano con Matilde (figlia della Williams), è infatti stata distrutta dall'acqua. Come migliaia di altri newyorkesi, quindi, la coppia ha dovuto abbandonare l'abitazione, in cui si erano trasferiti solo pochi mesi fa. e il compagno(star di "How I Met Your Mother") hanno passato, che si è abbattuto nei giorni scorsi su New York., in cui vivevano con Matilde (figlia della Williams), è infatti stata. Come migliaia di altri newyorkesi, quindi, la coppia ha dovuto abbandonare l'abitazione, in cui si erano trasferiti solo pochi mesi fa.

La zona in cui vivevano Michelle e Jason (Red Hook) è stata una delle più colpite dall'uragano. La coppia e Matilde, la figlia di sette anni della Williams, stanno bene mentre la casa, che affacciava sul mare, è stata completamente distrutta dall'acqua. In tutto il quartiere è stata inoltre sospesa l'erogazione di elettricità e molti negozi - tra cui l'alimentari sotto casa degli attori - sono stati costretti a buttare i prodotti rovinati dall'acqua.



"L'edificio e le strade circostanti sono state inondate perchè erano sulla traiettoria dell'uragano - spiega il Daily Mail - L'acqua ha travolto gli argini, salendo di oltre otto piedi (circa due metri e mezzo ndr.)". Come molti altri newyorkesi, la coppia si è dovuta allontanare in tutta fretta, trasferendosi nella casa da 4 milioni di dollari che l'attrice di "Marilyn" condivideva con Heath Ledger, scomparso nel 2008.