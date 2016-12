One Direction, fan contro Ticketone

foto Splash News Correlati GIOVANI SUPERSTAR 09:56 - Sold-out in pochissimi istanti. I biglietti dei concerti italiani (a Verona il 19 maggio e il 20 a Milano) dei One Direction vanno a ruba e le fan protestano su Twitter contro Ticketone. Sul sito, infatti, i ticket "non sono più disponibili", anche se non c'è stato nessun problema: semplicemente i biglietti sono stati venduti subito. Forse il sito metterà in vendita altri biglietti, ma il rischio è di ritrovarli altrove a prezzi folli. - Sold-out in pochissimi istanti. I biglietti dei concerti italiani (a Verona il 19 maggio e il 20 a Milano) deivanno a ruba e le fansucontro. Sul sito, infatti, i ticket "non sono più disponibili", anche se non c'è stato nessun problema: semplicemente i biglietti sono stati venduti subito. Forse il sito metterà in vendita altri biglietti, ma il rischio è di ritrovarli altrove a prezzi folli.

"A causa dell’elevatissima richiesta rispetto al numero dei posti disponibili, i biglietti per i due show dei One Direction sono esauriti", recita il sito. Una comunicazione che però ha fatto andare su tutte le furie le giovani fan di Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles, e Louis Tomlinson.



Sul social network, infatti, le ragazze hanno postato frasi arrabbiate, in cui riversano tutta la loro delusione. Adesso la speranza è che il circuito metta altri biglietti in vendita, altrimenti le fan saranno costrette a investire interi mesi di paghetta per comprarli dai bagarini che si sono già attrezzati.