Mila Kunis grassa: licenziata da Dior?

foto Splash News Correlati DI CORSA AL PARCO 09:52 - Le voci su una presunta gravidanza, Mila Kunis le ha subito smentite. Quelle che la vogliono licenziata da Dior perché ingrassata ancora no. L'attrice 29enne, compagna di Ashton Kutcher, è infatti testimonial di una linea di borse della maison francese che però l'avrebbe "scaricata" perché non più in forma. Intanto Mila si fa immortalare mentre corre con gli amici al parco, per smaltire i chili di troppo. - Le voci su una presunta gravidanza,le ha subito smentite. Quelle che la voglionodaperchéancora no. L'attrice 29enne, compagna di, è infatti testimonial di una linea di borse della maison francese che però l'avrebbe "scaricata" perché non più in forma. Intanto Mila si fa immortalare mentre corre con gli amici al parco, per smaltire i chili di troppo.

Nelle ultime settimane Mila è apparsa più rotondetta del solito, e il suo portavoce si è subito affrettato a negare al Daily Mail: "Non è incinta". I sospetti si sono sollevati subito dopo che è stata fotografata con la pancetta mentre passeggiava a Los Angeles con Kutcher.



I due si sono conosciuti sul set della sitcom "That '70s show" e la loro amicizia a inizio di quest'anno pare si sia trasformata in qualcosa di più, anche se non è mai stata confermata ufficialmente. Considerando che solo di recente la Kunis, in un'intervista a "Glamour", aveva detto che avrebbe preferito diventare mamma, piuttosto che fare un altro film, non c'è da stupirsi che sia partito il tam tam mediatico delle cronache rosa.



Che però non le avrebbe portato fortuna sul lavoro. Perché pare che proprio a causa dei chili di troppo Dior non la voglia più come testimonial. Ma la Kunis non sembra preoccupata, tanto al suo Ashton piace così.