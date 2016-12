Pausini in anteprima mondiale su Tgcom24

foto Tgcom24 Correlati DOLCE MAMMA IN ATTESA 10:59 - Laura Pausini lancia su Tgcom24 mercoledì 7 novembre, in anteprima mondiale per il Web, la versione integrale del video "Celeste". Durante il video Laura piange commossa. Il brano, che anticipa "Inedito Special edition CD+DVD" (disponibile in tutti i negozi a partire dal 27 novembre e in preorder su iTunes dal 5 novembre) mostra Laura con i sui sentimenti e le sue emozioni, ed è stato registrato durante i primi mesi della gravidanza. mercoledì 7 novembre, in anteprima mondiale per il Web, la versione integrale del video "". Durante il video Laura piange commossa. Il brano, che anticipa" (disponibile in tutti i negozi a partire dal 27 novembre e in preorder su iTunes dal 5 novembre) mostra Laura con i sui sentimenti e le sue emozioni, ed è stato registrato durante i primi mesi della gravidanza.

La regia di "Celeste" è stata affidata a Gaetano Morbioli (regista anche di "Benvenuto" che su YouTube ha stabilito un record con oltre 8.5 milioni di visualizzazioni) che ha pensato ad atmosfere ed immagini calde legate al sentimento della maternità. Laura appare in un piano sequenza caratterizzato da molti primi piani, dai quali traspare la grande emozione per questo video realizzato nel momento più importante di Laura Pausini donna: la magia che tutte, in gravidanza, hanno conosciuto bene.



Dunque collegandosi mercoledì 7 novembre sia alla pagina di Spettacolo di Tgcom24 (http://www.tgcom24.mediaset.it/spettacolo) che alla super Home Page (http://www.tgcom24.mediaset.it/) sarà possibile visualizzare il video di "Celeste".



"Inedito Special Edition CD + DVD", prodotto da Laura Pausini e diretto da Nicolò Cerioni e Leandro Manuel Emede per Sugarkane, sarà pubblicato in italiano e in spagnolo e disponibile in 37 Paesi nel mondo.