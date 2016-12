Baglioni tra album di Natale e concerti speciali

foto Ufficio stampa 15:18 - Il 20 novembre esce il nuovo album di Claudio Baglioni "Un piccolo Natale in più", ben 26 brani in scaletta da "Ave Maria" a "Stille Nacht". Successo di prevendita per "Dieci Dita", la serie di concerti che il musicista romano terrà all'Auditorium Parco della Musica di Roma durante le festività natalizie. Alle date già previste per dicembre (26, 27, 28, 29 e 30) si aggiungono mercoledì 2 e giovedì 3 gennaio 2013. - Il 20 novembre esce il nuovo album di, ben 26 brani in scaletta da "Ave Maria" a "Stille Nacht". Successo di prevendita per "", la serie di concerti che il musicista romano terrà all'Auditorium Parco della Musica di Roma durante le festività natalizie. Alle date già previste per dicembre (26, 27, 28, 29 e 30) si aggiungono mercoledì 2 e giovedì 3 gennaio 2013.

1. UN PICCOLO NATALE IN PIÙ (Have yourself a merry little Christmas) (Hugh Martin, Ralph Blane) Ed. EMI Catalogue Partnership testo italiano di Claudio Baglioni

2. VENI VENI EMMANUEL* Tradizionale

3. GABRIEL’S MESSAGE* (Birjina gaztetto bat zegoen) Canto tradizionale basco

4. AVE MARIA di Gounod* (Johann Sebastian Bach, Charles Gounod) Public Domain

5. IL PAESE BIANCO DI MAGIA (Winter Wonderland) (Felix Bernard, Dick Smith) EMI Music Publishing Italia Srl testo italiano di Claudio Baglioni

6. STILLE NACHT* (Joseph Mohr, Franz Gruber) Public Domain

7. HARK! THE HERALD ANGELS SING* (Charles Wesley, Felix Mendelssohn) Public Domain

8. JINGLE BELLS* (James Pierpont) Public Domain

9. TU SCENDI DALLE STELLE* (e In dulci jubilo) (Sant’Alfonso Maria de’ Liguori) Tradizionale

10.NAVIDAD NUESTRA (Felix Luna, Ariel Ramirez) Warner Chappell Music

11.ADESTE FIDELES* (John F. Wade) Public Domain

12.TRE RE (The three kings) (Peter Cornelius) Public Domain testo italiano di Claudio Baglioni

13.AVE MARIA di Schubert* (Walter Scott, Franz Schubert) Public Domain

14.CANTIQUE DE NOËL (Adolphe C. Adam, Placide Cappeau) Tradizionale

15.AWAY IN A MANGER* Tradizionale

16.VIENE GIÙ (Let It Snow Let It Snow Let It Snow) (Sammy Cahn, Jule Styne) Cahn Music Company (adm. by Imagem Music) Producers Music Publishing Co. Inc. Sub-editori per l’Italia: Cafè Concerto Srl/Warner Bros Music Italy Srl testo italiano di Claudio Baglioni

17.ROCKING CAROL* Canto tradizionale Ceco

18.IN QUEL MEZZO INVERNO* (In the bleak mid-winter) (Cristina Rossetti, Gustav Holst) testo italiano di Claudio Baglioni BAG Ed. Mus.

19.O LITTLE TOWN OF BETHLEHEM* (Phillips Brooks, Lewes Redner) Public Domain

20.CHE BIMBO È LUI?* (What child is this?) (William Chatterton Dix) testo italiano di Claudio Baglioni BAG Ed. Mus.

21.COVENTRY CAROL* Tradizionale

22.THE CHRISTMAS SONG (Mel Tormé, Bob Wells) Warner Chappell Music

23.O TANNENBAUM* (Ernst Gebhard Anschutz) Tradizionale

24.SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN (Haven Gillespie - Fred Coots) EMI Catalogue Partnership

25.WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS* Tradizionale

26.WHITE CHRISTMAS (Irvin Berlin) Universal Music Italia



*Arrangiati da Geoff Westley