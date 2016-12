Negramaro: "Ecco il nostro Ritorno al Futuro"

foto Ufficio stampa Correlati TRA COLORI E MUSICA 10:00 - "Una storia semplice" fatta di dieci anni di musica, classifiche, concerti sold out, San Siro e l'Arena di Verona, poi lo stop forzato per problemi alla voce di Giuliano e il rilancio con "Ti è mai successo?". I Negramaro alla riscossa con una raccolta che comprende 22 hit, 6 inediti e rarità. "E' il nostro Ritorno al Futuro", spiega Sangiorgi a Tgcom24 che esclude la partecipazione al Festival di Sanremo e a "X Factor" "per coerenza". - "" fatta di dieci anni di musica, classifiche, concerti sold out, San Siro e l'Arena di Verona, poi lo stop forzato per problemi alla voce di Giuliano e il rilancio con "". Ialla riscossa con una raccolta che comprende 22 hit, 6 inediti e rarità. "E' il nostro Ritorno al Futuro", spiegache esclude la partecipazione ale a "" "per coerenza".

"Anzitutto questo non è un Best Of - dice Giuliano - ma una raccolta con un filo conduttore logico. La scelta dei pezzi così come la registrazione dei brani inediti non sono stati dei processi facili".



Come mai?

Avevamo un sacco di canzoni che fanno parte dei nostri dieci anni di carriera che volevano inserire ma da un cd siamo passati a due e non potevamo farne un terzo! Poi c'è stata la decisione di inserire sei brani inediti. In questi due anni ci sono stati molti momenti creativi che hanno portato alla stesura di una trentina di brani, di questi ne abbiamo registrati una ventina.



C'è già un disco di inediti pronto?

In teoria sì. Però noi siamo sempre in continuo cambiamento è possibile che su queste canzoni rimetteremo le mani o addirittura ne scriveremo altre.



Si fa il vostro nome tra i possibili artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo...

Ci è caduta dal cielo questa cosa. Non so dove sia nata ma non è vero e io personalmente ho una reazione epidermica al concetto di gara. Rispettiamo molto Fabio Fazio ma né lui ci ha chiesto di partecipare né abbiamo intenzione di tornarci. Ci è bastata quella volta che siamo andati con 'Mentre tutto scorre' e siamo stati subito eliminati. Tutto sommato, ci è andata molto bene.



Neanche una partecipazione ad "X Factor"?

No, non ci andiamo perché è un fatto di coerenza. La nostra storia è diversa da quella dei talent show. Però il talento di cantanti come Marco Mengoni, Emma e Alessandra Amoroso è lampante, c'è e si vede. Grandi interpreti.



I sei brani inediti (Non ti è mai successo?, Una storia semplice, Sole, Sei, Ottobre rosso e La giostra) sembrano guardare al passato ma con la voglia di lanciarsi nel futuro. E' stata una scelta voluta?

Sì. Questo disco è il nostro 'Ritorno al Futuro'. 'Ti è mai successo' ha un tiro rock e anche elettronico che sono il frutto di tutti questi anni di sperimentazione ma abbiamo anche fatto tesoro di tutte le cose belle che abbiamo inciso. Se scrivo ancora lo devo ai ragazzi e sono loro che mi hanno sempre supportato.



E' vero che inizialmente non dovevi essere tu il vocalist della band?

Verissimo. Quando abbiamo iniziato portavo a loro dei cantanti ma li scartavano tutti. Poi mi hanno spinto a scrivere e a mettermi in prima linea. Siamo molto legati e anche quando ho avuto i problemi di voce sono stati i primi a dirmi di cancellare il tour sold out per curarmi.



Riprenderete il tour?

Nei prossimi giorni saprete tutto ma a San Siro, dopo cinque anni, ci torniamo.



"Una storia semplice" è un viaggio lungo i brani della band che hanno accompagnato le estati e gli inverni degli anni scorsi da "Estate" a "Solo 3min", con alcune chicche come "E così sia", brano cantato da Mina e scritta da Giuliano, qui riproposta in versione demo ("pianoforte e voce, essenziale e vera"). Poi i duetti con Jovanotti ("Cade la pioggia"), Elisa ("Basta così") e Dolores O'Riordan ("Senza fiato"). A fine novembre uscirà un triplo vinile. I sei brani inediti, invece, rilanciano un nuovo percorso della band con una freschezza e carica del tutto nuovi e gli arrangiamenti impeccabili dal rock ai suoni orchestrali.

Andrea Conti