Pattinson: "Rigirerei la scena del primo bacio"

Robert Pattinson sembra aver messo definitivamente una pietra sopra il tradimento di Kristen Stewart. Alla domanda su quale, tra le scene di "Twilight", vorrebbe girare di nuovo l'attore non ha infatti avuto dubbi: "Rifarei la scena del primo bacio. Era una scena complicata". Difficile pensare che si tratti di una risposta prettamente "tecnica", visto che proprio mentre giravano quelle scene lui e Kristen si sono innamorati.

"Girammo la scena due volte - racconta Pattinson ai microfoni di Mtv - E feci un disastro anche la seconda volta. Era molto difficile, una scena davvero impegnativa".



La sequenza vede il suo personaggio, il vampiro Edward, alla prese con i turbamenti provocati dall'umana Bella. Un primo bacio travagliato, come spiega lo stesso Pattinson: "Ero in una sorta di contrasto, una forza mi tirava indietro, non sono sicuro di essere riuscito a saltare indietro nel modo corretto".



Dopo il succeso di "Twilight", l'attore è stato confermato nel cast di "Queen of the Desert", il biopic su Gertrude Bell scritto e diretto da Werner Herzog. Il film è incentrato sulle gesta dell'esploratrice, archeologa, scrittrice, Gertrude Bell (interpretata da Naomi Watts) e sul ruolo da lei avuto in Medio Oriente all'inizio del XX secolo.