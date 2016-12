Cotillard: "Ora sono serena grazie a mio figlio"

foto Ap/Lapresse Correlati FASCINO TUTTO FRANCESE 10:36 - Una della attrici più amate e talentuose del cinema confessa di aver trovato la serenità. Marion Cotillard racconta di com'è cambiata la sua vita dopo esser diventata madre per la prima volta. La star de "Il cavaliere oscuro" ha rivelato alla rivista Harper's Bazaar che suo figlio ha portato una gioia mai provata prima a lei e al compagno Guillaume Canet. "Da quando ho avuto Marcel - ha detto - ogni giorno della mia vita è allegra, con lui". - Una della attrici più amate e talentuose del cinema confessa di aver trovato la serenità.racconta di com'è cambiata la sua vita dopo esser diventata madre per la prima volta. La star de "Il cavaliere oscuro" ha rivelato alla rivista Harper's Bazaar che suo figlio ha portato una gioia mai provata prima a lei e al compagno. "Da quando ho avuto Marcel - ha detto - ogni giorno della mia vita è allegra, con lui".

"Una delle cose che ho imparato, di recente - ha aggiunto - è che sono capace di essere felice. Una felicità che ho trovato nella famiglia ed è una cosa nuova per me, perchè non è sempre stato così facile. Quindi, lo so, sono fortunata".



Marion ha cominciato a frequentare l'attore e regista Canet nel 2007. L'aveva conosciuto molto prima, sul set della commedia romantica "Amami se hai coraggio" del 2003.