Lady Gaga: "Sono ingrassata ma Adele..."

Lady Gaga ammette di essere ingrassata, ma la infastidisce il fatto che si parli del suo peso e non di quello di Adele. "Quando ho sentito che (il fatto che fossi ingrassata) era fra le notizie serie - dice a Stylist - , dove si parla di guerre, crisi economica ed elezioni, ho semplicemente pensato che è ridicolo. Che esempio diamo a una giovane ragazza seduta a casa?". E poi tira in ballo Adele...

Ho pensato: non mi importa se pensano che sia grassa perché, ad essere onesta, ho preso circa 14 chili - conclude -. Adele è più grassa di me. Perché - si chiede Lady Gaga- nessuno dice nulla in proposito? Lei è meravigliosa e credo che il mio obiettivo sia quello di riuscire ad avere la stessa fiducia che lei ha in se stessa".