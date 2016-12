Quando la realtà sveglia un'adolescente

foto Ufficio stampa 08:31 - Giovedì 8 novembre dalle ore 18.30 presso Yamato Shop a Milano, il punto di riferimento per tutti gli appassionati di manga e fumetti giapponesi, i NOMADIdiPAROLE mettono in scena le storie del romanzo "Comunque vada non importa" di Eleonora Caruso. Protagonisti Darla, giovane adolescente che vive di manga e social network e il fratello Andrea che improvvisamente si ammala, riportando la sorella alla realtà. - Giovedì 8 novembre dalle ore 18.30 presso Yamato Shop a Milano, il punto di riferimento per tutti gli appassionati di manga e fumetti giapponesi, imettono in scena le storie del romanzodi Eleonora Caruso. Protagonisti Darla, giovane adolescente che vive di manga e social network e il fratello Andrea che improvvisamente si ammala, riportando la sorella alla realtà.

Una rappresentazione nella location per antonomasia per un romanzo del genere, dove perfino l’eroina manga Sailor Moon potrà arrivare a stupire il pubblico presente.



NOMADIdiPAROLE è un progetto che vede protagonisti Simone Gerace e Giulia Telli, poliedrici attori provenienti dalla scuola di Quelli di Grock, Christian Mascheroni, scrittore e autore televisivo, volto noto del programma "Ti racconto un libro" in onda su Iris (digitale terrestre) e Alice Cimini, da più di dieci anni dietro le quinte del mondo della comunicazione e dell’organizzazione di eventi culturali.



In un contesto come quello di Milano, dove soprattutto gli autori emergenti faticano a trovare un loro spazio promozionale, il neonato collettivo intende portare la propria esperienza nel campo del teatro per incuriosire i nuovi lettori, regalando al tempo stesso un pizzico di magia del teatro a chi ancora non conosce questa forma d'arte.