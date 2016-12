Il musical "Priscilla" torna a scaldare Milano

foto Ufficio stampa Correlati FOLLIE SUL PALCO

16:03 - La scorsa stagione "Priscilla La Regina del Deserto, Il Musical" ha messo a segno 120mila biglietti venduti in 4 mesi con una settimana in più sold out ogni sera. Un fenomeno teatrale con Antonello Angiolillo, Simone Leonardi e Mirko Ranù che hanno portato sulla scena una storia di drag ma anche di tolleranza. Lo show torna a Milano al Teatro degli Arcimboldi dal 6 novembre. Nel 2013 a Roma (dal 24 gennaio) e Trieste (dal 10 maggio).

Quest’anno, ad accogliere il pubblico, non mancherà la grande scarpa glitterata, che personalizzerà in perfetto Priscilla Style i foyer dei teatri della tournée. Inoltre verrà allestita una mostra di quadri del pittore riminese Luca Giovagnoli che ha accolto la richiesta di scandagliare la poetica dello spettacolo e di trasmettere le suggestioni oniriche e fascinose del musical. Per Priscilla, Giovagnoli ha creato opere uniche ed esclusive, realizzate con tecniche miste su tela e connotate da uno sguardo che si posa, complice e divertito sui protagonisti del musical, trasfigurandoli in icone pop.



A dispetto del titolo, “Priscilla” non è il nome della prima attrice (anche se spesso riesce a rubare a tutti la scena) ma di un bus di 7 tonnellate e oltre 7 metri di lunghezza completamente ricoperto di led colorati che spicca al centro del palco.



Sfavillante lavoro firmato dal regista Simon Phillips, il musical porta in scena un cast guidato, anche per la stagione 2012/2013, dai suoi protagonisti: Simone Leonardi nella parte di Bernadette; Antonello Angiolillo che dà vita al complesso ruolo di Tick/Mitzi; lo spumeggiante Mirko Ranù volto (e fisico) dell’irriverente Adam/Felicia; dalle voci delle Divas: Loredana Fadda, Valentina Ferrari e Elena Nieri, e da Maurizio Arena affidabile personaggio di Bob.



Sul palco, una varietà di oltre 500 magnifici costumi che rendono ogni singola scena simile ad un gran finale. una raffica di battute esilaranti e una splendida colonna sonora di 25 intramontabili hit internazionali, tra cui “I Will Survive”, “Material Girl”, “Finally” e “It’s Raining men”, suonate dal vivo da una band di 8 elementi.



INFO E PREZZI MILANO Da 79 a 19 euro compreso prevendite Orari da martedì a venerdì ore 21, Sabato ore 16 e 21 Domenica ore 16 e ore 21 Infoline: +39 02-27225228 www.priscillailmusical.it – Teatro Degli Arcimboldi Viale Dell’Innovazione 20 www.teatroarcimboldi.it Biglietteria : 02-641142.212/214