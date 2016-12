Annalisa Povia debutta con "Più Vera"

foto Ufficio stampa Correlati IL VIDEO DI "PIU' VERA" 13:39 - La sorellina di Povia è pronta a spiccare il volo. Annalisa - in arte "Lei Annalisa Povia" - segue le orme di famiglia e debutta sulla scena musicale con il suo primo singolo, la ballade romantica "Più Vera", in anteprima esclusiva per Tgcom24. "Il brano riprende gli esordi della mia vita amorosa, adolescenziale - racconta la cantante - ma che poi alla fine mi accompagna tutt'ora nonostante sia adulta e anche mamma". è pronta a spiccare il volo. Annalisa - in arte "" - segue le orme di famiglia e debutta sulla scena musicale con il suo primo singolo, la ballade romantica "", in. "Il brano riprende gli esordi della mia vita amorosa, adolescenziale - racconta la cantante - ma che poi alla fine mi accompagna tutt'ora nonostante sia adulta e anche mamma".

"Più Vera" è frutto di un lungo percorso musicale realizzato con la produzione artistica di Andrea Zuppini, noto per le sue collaborazioni con grandi nomi della musica italiana quali Fabio Concato, Antonella Ruggiero, Fiorella Mannoia ed Eros Ramazzotti.



"Il singolo Più Vera in due parole Sono io in tutto e per tutto, nel mio rapporto con la vita, con gli affetti, con il lavoro e per ultimo, ma non in ordine di importanza... l'amore - afferma Annalisa, che poi continua - Il voler sembrare forti, voler essere cercati e desiderati sempre, l'idea che comunque vada a finire si rimane a testa alta: tutti comportamenti abbastanza comuni ma che al momento dell'innamoramento decadono travolti dalle emozioni. Una canzone per molti aspetti semplice, ma che nasconde al suo interno significati più profondi".