"Grease" festeggia 15 anni di successi

foto Ufficio stampa Correlati EVERGREEN DEL MUSICAL 11:05 - "Grease", il musical dei record che ha conquistato quasi un milione e mezzo spettatori in Italia in più di 1.200 repliche, è pronto a calcare nuovamente i palcoscenici italiani al Teatro Brancaccio a Roma dall'8 novembre. ll ritorno festeggia anche 15 anni esatti dal suo debutto: il 4 marzo 1997 il Teatro Nuovo di Milano ospitava infatti la prima edizione con Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia come protagonisti. - "", il musical dei record che ha conquistato quasi un milione e mezzo spettatori in Italia in più di 1.200 repliche, è pronto a calcare nuovamente i palcoscenici italiani al Teatro Brancaccio a Roma dall'8 novembre. ll ritorno festeggia anche 15 anni esatti dal suo debutto: il 4 marzo 1997 il Teatro Nuovo di Milano ospitava infatti la prima edizione concome protagonisti.

In questa nuova edizione il ruolo di Danny è affidato a Riccardo Simone Berdini, già protagonista di “Happy Days” e “Pinocchio”, mentre nei ruoli delle protagoniste femminili ritroviamo Serena Carradori (Sandy nelle edizioni 2007/08 e 2009/10) e Floriana Monici (Rizzo dal 2003 al 2006).



Il tour invernale debutterà al Brancaccio di Roma l’8 novembre, toccherà le principali città italiane (Napoli, Torino, Firenze, Genova, Bologna) e si concluderà a Milano, dove sarà in scena al Teatro della Luna dal 14 febbraio 2013. In occasione del debutto romano sarà on-line anche il nuovo sito internet www.grease.musical.it, dove sarà possibile leggere i messaggi scritti dagli interpreti delle precedenti edizioni e lasciare commenti o messaggi d’auguri per questo compleanno così speciale.



Grease è un’iconografia classica dell’America degli anni ’50, un collage di immagini colorate ed esplosive: il rock ‘n’ roll e le atmosfere da fast food, i pigiama party e i motori truccati delle vecchie auto, i giubbotti di pelle e le gonne a ruota, il ciuffo alla Elvis e la brillantina.



INFORMAZIONI Teatro Brancaccio via Merulana, 244 - Roma giovedì e venerdì ore 21, sabato ore 17 e 21, domenica ore 17 Biglietti a partire da 20 € (prev. inclusa) promozione speciale fino al 23 ottobre. Tel. 0680687231/32 www.teatrobrancaccio.it