One Direction: "Siamo pazzi di Katy Perry"

foto Ufficio stampa Correlati DELIRIO DELLE FAN A MILANO

SUPERSTAR A "X FACTOR"

LA VIDEOINTERVISTA A TGCOM24 08:51 - Oltre 12 milioni di album venduti in poco più di un anno. E' il fenomeno One Direction, la boyband sbarcata in Italia per promuovere il cd "Take Me Home" che esce il 13 novembre. "Sarà molto autobiografico - dicono a Tgcom24 i cinque ragazzi -. Ma nel prossimo cd vogliamo un duetto con Katy Perry!". Tour a maggio in Italia all'Arena di Verona (18) e al MediolanumForum di Assago-Milano (20). - Oltre 12 milioni di album venduti in poco più di un anno. E' il fenomeno, la boyband sbarcata in Italia per promuovere il cd "" che esce il 13 novembre. "Sarà molto autobiografico - diconoi cinque ragazzi -. Ma nel prossimo cd vogliamo un duetto con!". Tour a maggio in Italia all'Arena di Verona (18) e al MediolanumForum di Assago-Milano (20).

Niall Horan (19 anni), Zayn Malik (19 anni), Liam Paybe (19 anni), Harry Styles (18 anni) e Louis Tomlinson (20 anni) sono stati accolti a Milano da migliaia di fan scatenate che hanno messo a dura prova i tre agenti della scorta della boyband. I cantanti hanno presentato in anteprima a "X Factor" il singolo "Live While We'Re Young". I ragazzi hanno alloggiato in uno degli alberghi più esclusivi di Milano, il Principe di Savoia, lo stesso dove hanno soggiornato Madonna e Lady Gaga. Da tutti i lati sbucavano sciame di ragazzine in attesa di strappare un autografo ai loro idoli.



A differenza delle "vecchie" boyband dai Take That ai Blue avete avuto un successo immediato. Quanto ha inciso in tutto questo il Web?

Tantissimo. Siamo stati fortunati perché il nostro successo si è consolidato grazie alla cassa di risonanza di Twitter e Facebook. I social ci consentono di avere uno stretto contatto con i fan che addirittura si organizzano per accoglierci diverse settimane prima appena sanno quali sono le nostre destinazioni internazionali.



Robbie Williams ha dichiarato che rispetto a voi i Take That hanno faticato di più. Cosa ne pensate?

Loro hanno lavorato parecchio anche a livello coreografico e sono nati in un momento in cui i social network non erano così presenti. Questo però non vuol dire che non ci mettiamo impegno in quello che facciamo. Lavoriamo sodo e viaggiamo parecchio per promozione.



Cosa potete anticiparci del vostro prossimo disco "Take Me Home"?

Sarà più rock del precendente ma anche più autobiografico. Abbiamo contribuito alla stesura di cinque brani. Con noi ha collaborato di nuovo Ed Sheeran (rivelazione inglese, ndr) ma al prossimo disco vogliamo assolutamente Katy Perry!



A proposito, cosa vi piace di una ragazza?

Gli occhi e il sorriso (ma tutti e cinque scoppiano a ridere, risposta troppo politicamente corretta, ndr).



Ma tra voi non c'è stato mai nessun litigio?

Abbiamo gli stessi valori e lo stesso modo di vivere le emozioni. Non ci ricordiamo l'ultima volta che abbiamo litigato e quando è accaduto è successo sempre che passasse il pensiero della maggioranza di noi.



A maggio canterete a Verona e Milano, che aspettative avete?

Già abbiamo visto un sacco di fan che ci hanno accolti con moltissimo affetto. Un pubblico caldo e presente. Non osiamo immaginare cosa accadrà a maggio!



Poi l'ultima domanda è per Harry se è vero che ha trovato "istruttivo" il libro "50 sfumature di grigio". Il cantante non solo ha confermato ma ha rilanciato "la storia è bellissima". E' la conferma che è la testa "calda" del gruppo.



“Take Me Home” verrà venduto in due formati, la standard edition, che conterrà tredici brani e la limited edition, con 17 canzoni ed uno speciale libretto di 24 pagine.



Andrea Conti