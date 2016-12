Malika: "Il mio tour come un cappello a cilindro"

foto Ufficio stampa Correlati UNA RICREAZIONE CONTINUA 09:58 - Malika Ayane dopo aver pubblicato l'album da lei prodotto "Ricreazione" torna ad esibirsi dal vivo dal 5 novembre a Verona. Un live show che vedrà protagonisti, oltre ai suoi più successi da "Come Foglie" a "Ricomincio da qui", anche i brani dell'ultimo disco. "Sarà una spettacolo in crescendo, dall'essenziale alla ricchezza di suoni e colori", dice a Tgcom24 la cantante. dopo aver pubblicato l'album da lei prodotto "" torna ad esibirsi dal vivo dal 5 novembre a Verona. Un live show che vedrà protagonisti, oltre ai suoi più successi da "" a "", anche i brani dell'ultimo disco. "Sarà una spettacolo in crescendo, dall'essenziale alla ricchezza di suoni e colori", dicela cantante.

"In scaletta ci saranno molte delle canzoni di 'Ricreazione'. Non le abbiamo inserite tutte perché è un disco piacevolmente denso di suoni, quindi optiamo per una selezione accurata. Lo show sarà diviso in due. Nella prima parte - rivela Malika - sarà tutto essenziale, con pochi strumenti, una situazione intima per riproporre i vecchi brani degli altri album. Poi via via il palco si popolerà di musicisti, fino a un numero di 11, e allora scatterà il momento 'Ricreazione'. E' tutto un crescendo musicale e visivo".



Tra le tappe del tour c'è anche Milano il 3 dicembre al Teatro Degli Arcimboldi e il giorno successivo al Blue Note di Milano. "Sarà un evento speciale in cui saranno presenti poche persone, un situazione intima e rilassata con tanto spazio anche alle chiacchiere. Le canzoni della scaletta saranno in ordine sparso e le tirerò fuori dal cilindro".



Queste le tappe del “Ricrezione Tour” (una produzione di Massimo Levantini per Live Nation): il 5 novembre al Teatro Filarmonico di Verona; il 10 novembre al Teatro Colosseo di Torino il 13 novembre al Teatro Politeama Genovese di Genova; il 14 novembre al Teatro Verdi di Firenze; il 19 novembre al Teatro Europa Auditorium di Bologna; il 20 novembre al Teatro Alighieri di Ravenna; il 22 novembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma; il 26 novembre al Teatro Ponchielli di Cremona; il 29 novembre all’Auditorium S. Chiara di Trento; il 30 novembre al Teatro Comunale di Belluno; il 3 dicembre al Teatro Degli Arcimboldi di Milano e il 4 dicembre al Blue Note di Milano.



Malika poi si prenderà una pausa e chissà magari dal cilindro spunterà una partecipazione al prossimo Festival di Sanremo.

Andrea Conti