Ferro, ricovero per "intossicazione alimentare"

foto Ap/Lapresse Correlati IMPEGNATO A "THE VOICE" 11:13 - Paura per Tiziano Ferro. Il cantante è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Universitario Clinico San Carlos di Madrid e poi ha tranquillizzato i fan con un messaggio su Facebook: "A chi mi pensa e si preoccupa per me. Sto bene, vi sento vicini. Vi voglio bene, davvero. Grazie". Inizialmente sul Web si era parlato di "abuso di farmaci" ma poi il suo entourage ha smentito a Tgcom24: "E' stata intossicazione alimentare". - Paura per. Il cantante è statoall'ospedale Universitario Clinico San Carlos di Madrid e poi ha tranquillizzato i fan con un messaggio su Facebook: "A chi mi pensa e si preoccupa per me. Sto bene, vi sento vicini. Vi voglio bene, davvero. Grazie". Inizialmente sul Web si era parlato di "abuso di farmaci" ma poi il suo entourage"E' stata".

Secondo quanto riportato dal magazine spagnolo Vanitatis, l'artista 31enne ha cominciato a stare male intorno a mezzanotte, quando lui stesso ha richiesto che venisse chiamata d'urgenza l'assistenza medica.



Pochi minuti dopo, un'ambulanza è accorsa e Ferro è stato prelevato dalla sua stanza per l'ospedale a vedere il loro stato, come hanno confermato fonti ospedaliere alla rivista. E' poi entrato al pronto soccorso dell'ospedale all'1.15, dove è stato ricoverato in osservazione per diverse ore.



Il cantautore si trova a Madrid perché impegnato come vocal coach nella versione spagnola di "The Voice".