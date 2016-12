Vecchioni: "Una grande festa per fare del bene"

Spesso a queste serate si va con un organico minore oppure si canta di meno. Invece in questo caso ho pensato a uno spettacolo che fosse il più completo possibile. All'altezza di quello che i milanesi hanno visto allo Smeraldo qualche tempo fa, anzi, ancora meglio. È il massimo che possiamo fare in questo momento.



Sono previsti ospiti o sorprese dell'ultimo minuto?

No, però ci sarà la band al completo arricchita dalla sezione di archi, cosa che non mi è capitata in tutte le date della tournée. E poi ho preparato dei parlati appositamente per questa serata oltre a una accurata ricerca antologica di canzoni per una scaletta speciale.



La musica ha ancora un'influenza decisiva quando si tratta di impegno civile?

Penso che abbia un impatto ancora molto importante. Dipende da che musica è, da come ti poni, da come ti emozioni e se ti mostri pienamente disponibile a quello che stai dicendo. Quando tutto gira per il verso giusto la musica crea i presupposti per un ripensamento dei propri egoismi e un'accettazione dell'altruismo.



Cosa pensa della situazione di crisi del mondo discografico?

Ci sono due piani di lettura. È evidente che il mezzo meccanico, il cd, non sia più in linea con le esigenze della gente. Bisognerà rimediare in altro modo: c'è internet, i collezionisti prendono i vecchi vinili... Dal punto di vista compositivo e creativo invece penso ci siano tante cose buone e di tanti generi. C'è stato un fiorire di molti modi di pensare la musica rispetto a venti o trent'anni fa. Almeno da questo punto di vista io tutta questa crisi non la vedo.



Tra l'altro il calo delle vendite ha riportato in primo piano l'aspetto originario della musica, l'esibirsi dal vivo...

Assolutamente. Anche se oggi come oggi è molto dispendioso fare concerti. Ma chi non ha avuto pretese eccessive per fare un concerto è rimasto a servire il pubblico, a parlare con la gente. Che, al di là di qualsiasi retorica, è bellissimo ed è il primo motivo per cui facciamo musica. C'è anche chi la fa solo per guadagnare ma non credo siano in tantissimi.

La serata è organizzata dalle società di Milano del Gruppo BNP Paribas e da BNL (nella cui agenzie si possono trovare i biglietti oltre che all'Auditorium stesso). Per Vecchioni è l'ennesimo ritorno nel giro di pochi mesi per uno spettacolo nella sua città, ma questa volta la motivazione importante offre uno spunto in più. "E' la terza occasione a Milano - dice - ma è stata fortemente voluta perché era un'occasione da non perdere perché fare qualcosa per gli altri è sempre speciale. È un bel posto, sarà bella anche la gente. Ho voluto allestire uno spettacolo completo perché fosse una festa non soltanto di beneficenza ma anche una festa artistica di grande livello".