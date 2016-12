Mogol, 50 anni di carriera con evento e libro

foto Ufficio stampa 10:26 - Il paroliere Mogol ha pubblicato un libro "Le Ciliegie e le Amarene - Aforismi, pensieri e parole" in cui si racconta tra passato e presente. E' stato l'ospite d'onore del Milano Book Fair e gli è stato consegnato il Premio di Letteratura Nux alla carriera artistica. Appuntamento al Teatro Nazionale di Milano il 5 novembre per l'evento "I capolavori di Mogol - 50 anni di successi" in cui interverranno amici e cantanti per festeggiarlo. - Il paroliereha pubblicato un libro" in cui si racconta tra passato e presente. E' stato l'ospite d'onore del Milano Book Fair e gli è stato consegnato il Premio di Letteratura Nux alla carriera artistica. Appuntamento al Teatro Nazionale di Milano il 5 novembre per l'eventoin cui interverranno amici e cantanti per festeggiarlo.

Amo gli scritti brevi, anzi, brevissimi e i frutti piccoli ma deliziosi che maturano a giugno. Le amarene, aspre e gustose e le ciliegie, dolci, rosse e sensuali come un bacio.I miei aforismi nascono parlando. Quando non corro a scriverli sono persi. (Non tutto il male viene per nuocere)", questo l'incipit del libro di Mogol in cui ci sono pensieri e considerazioni del paroliere sulla vita ma anche sulla musica. "La musica classica si ascolta. La musica popolare si canta. La musica etnica si respira perché è musica dell’anima".



E non è tutto perché l'autore celebra 50 anni di carriera con uno spettacolo speciale insieme a tanti amici e ospiti. Al Teatro Nazionale di Milano il 5 novembre ci saranno il pianista, compositore e arrangiatore Gioni Barbera (che ha collaborato con artisti come Mango, Ron, Riccardo Fogli, Gianni Bella, Adriano Celentano, Ornella Vanoni, Mario Lavezzi e Mogol, è attualmente nel cast del programma televisivo Victor Victoria e docente al C.E.T.), Carlotta, che ha debuttato nel 2000 con la hit "Frena", ha partecipato nel 2001 al Festival di Sanremo ed è attualmente impegnata nel progetto Scarlatto e Paula, nome d’arte di Paola Canestrelli arrivata al successo grazie alla sua partecipazione al programma X Factor. Parteciperanno inoltre i New Scarlet (Sandro Rosati al basso, Giulio Proietti alla batteria, Massimo Satta alle chitarre, Riccardo Ciaramelli alle tastiere), Giuseppe Anastasi, autore e musicista che ha collaborato spesso con Arisa e i migliori ex allievi del CET, che canteranno le canzoni di Mogol.



Gli artisti ospiti eseguiranno dal vivo una selezione dei successi di Mogol tra cui non potranno mancare capolavori come Impressioni di "Settembre", "La prima cosa bella", "Vita", "Nessun Dolore", "Anche per te", "Io e te da soli", solo per citarne alcuni.



I biglietti del concerto di Mogol, a partire dai 28 euro, possono essere acquistati in prevendita presso il Botteghino del Teatro Nazionale (Via Giordano Rota, 1 - Ex Piazza Piemonte) al telefono al numero 848.44.88.00 e sul sito www.teatronazionale.it, dove è consultabile il calendario completo degli altri appuntamenti della rassegna “Il Lunedì del Nazionale”.