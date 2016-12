Dita Von Teese, sensuale anche a pilates

foto LaPresse Correlati SEMPRE BELLA 11:26 - Anche con un filo di trucco, una magliettina bianca aderente a sottolineare il famoso décolleté e un paio di pantaloncini da ginnastica neri, Dita Von Teese è sempre la regina della sensualità, oltre che del burlesque. L'artista è stata paparazzata mentre esce dalla lezione quotidiana di pilates. - Anche con un filo di trucco, una magliettina bianca aderente a sottolineare il famoso décolleté e un paio di pantaloncini da ginnastica neri,è sempre la regina della sensualità, oltre che del burlesque. L'artista è stata paparazzata mentre esce dalla lezione quotidiana di pilates.

E' un periodo d'oro per Dita. In forma smagliante ha deciso di lanciarsi anche nel mondo della moda. Infatti qualche giorno fa ha presentato la sua linea di moda per rendere più sexy le donne anche con indumenti intimi. Un modo per far girare la testa a fidanzati e mariti con i consigli di una della donne più sensuali della terra.