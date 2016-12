Jessica Simpson sconvolta: il padre è gay

foto Ap/Lapresse Correlati SHOCK IN CASA SIMPSON 09:20 - E' dimagrita circa 30 kg ma non per mantenersi in forma ma per la disperazione. Jessica Simpson è sconvolta perché il padre Joe, 54 anni, ha lasciato la famiglia per un modello di 21 anni Bryce Chandler. Joe era sposato da ben 35 anni ma si era separato da qualche mese. La notizia è stata rilanciata dal National Enquirer, citando fonti anonime ma certe. - E' dimagrita circa 30 kg ma non per mantenersi in forma ma per la disperazione.è sconvolta perché il padre Joe, 54 anni, ha lasciato la famiglia per un modello di 21 anni Bryce Chandler. Joe era sposato da ben 35 anni ma si era separato da qualche mese. La notizia è stata rilanciata dal National Enquirer, citando fonti anonime ma certe.

In effetti l'atmosfera in casa Simpson non era delle migliori. Joe è stato arrestato diverse volte per guida in stato di ebbrezza ma non si sono mai conosciuti i motivi di questo stato di agitazione.



Ora forse il quadro sembra molto più chiaro. A 54 anni l'uomo avrebbe deciso di cambiare radicalmente la sua vita con un ragazzo che è molto più giovane della figlia.