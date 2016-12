Il Cirque du Soleil omaggia Michael Jackson

foto Ufficio stampa Correlati LUCI, MUSICA E BALLO

IN ITALIA A NOVEMBRE CON ALEGRIA 12:24 - "Michael Jackson The Immortal World Tour" del Cirque du Soleil farà tappa a Torino nei giorni 19 e 20 febbraio al Palaolimpico (spettacoli ore 20) e a Milano nei giorni 23 e 24 febbraio al MediolanumForum (spettacoli ore 20). Un omaggio allo spirito, la passione e il cuore del genio artistico che ha trasformato la cultura pop globale. Scritto e diretto da Jamie King, lo spettacolo comprende 50 ballerini, musicisti e acrobati internazionali. - "" delfarà tappa a Torino nei giorni 19 e 20 febbraio al Palaolimpico (spettacoli ore 20) e a Milano nei giorni 23 e 24 febbraio al MediolanumForum (spettacoli ore 20). Un omaggio allo spirito, la passione e il cuore del genio artistico che ha trasformato la cultura pop globale. Scritto e diretto da Jamie King, lo spettacolo comprende 50 ballerini, musicisti e acrobati internazionali.

Una fusione di immagini, ballo, musica e fantasia, che immerge gli spettatori nel mondo creativo di Michael, "Michael Jackson The Immortal World Tour" rivela la sua arte agli occhi del pubblico. Rivolto ai suoi fan ma anche agli spettatori che si trovano per la prima volta davanti al genio creativo di Michael, lo show cattura l'essenza, anima e ispirazione del Re del Pop, celebrando un'eredità che continua di generazione in generazione.



"Michael Jackson The Immortal World Tour" ha luogo in un fantastico reame dove scopriamo l'ispirazione di Michael e l'origine della sua creatività. Vengono svelati i segreti del mondo interiore di Michael: il suo amore per la musica e la danza, la fiaba e la magia, e la fragile bellezza della natura.



La base fondamentale di "Michael Jackson The Immortal World Tour" è la musica e i testi di Michael Jackson, la forza motrice dello spettacolo, portati in vita con potenza e intensità. Con numeri indimenticabili, lo show sottolinea il messaggio di amore, pace e unità.



INFORMAZIONI Fino al primo novembre gli iscritti al Cirque Club avranno accesso esclusivo alla prevendita dei biglietti online attraverso www.cirqueclub.com. Dalle 10 del 2 novembre i biglietti saranno disponibili al pubblico generale tramite il circuito TicketOnewww.ticketone.it. Il costo dei biglietti va da 50 euro a 90 euro cad (+ prevendita).