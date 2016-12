"La collina dei papaveri" tra speranze e futuro

foto Ufficio stampa Correlati IL FILM IN ANTEPRIMA 08:16 - "La collina dei papaveri", storia firmata Goro e Hayao Miyazaki, uscirà al cinema solo il 6 novembre e in 100 sale. Ambientato a Yokohama nel 1963, è la storia d'amore i cui personaggi sono studenti delle scuole superiori chiamati ad essere la "prima generazione" di un "Nuovo Giappone". In anteprima a Tgcom24 un estratto del film. ", storia firmata, uscirà al cinema solo il 6 novembre e in 100 sale. Ambientato a Yokohama nel 1963, è la storia d'amore i cui personaggi sono studenti delle scuole superiori chiamati ad essere la "prima generazione" di un "Nuovo Giappone". In anteprima a Tgcom24 un estratto del film.

Dal momento che il Paese comincia ad uscire dalla devastazione causata dalla Seconda Guerra Mondiale, la nuova generazione lotta per costruire un futuro migliore, cercando però di non perdere i legami col passato che li ha resi ciò che sono oggi.



"Il film muove i passi nel 1963, prima delle Olimpiadi di Tokio, in un periodo in cui il Giappone passa dalla confusione, conseguente la sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale, ad un momento di forte crescita economica. - spiegano Goro e Hayao Miyazaki - La protagonista, una ragazza della scuola superiore, incontra e si innamora di un ragazzo dello stesso istituto e insieme crescono attraverso il loro amore. Non volevamo creare una storia che trattasse solo della nostalgia del passato, né volevamo esclamare: 'Quelli erano bei tempi'. Piuttosto volevamo ritrarre lo stretto legame e il supporto morale tra una ragazza e un ragazzo, tra genitori e figli, tra le persone. In special modo crediamo nell’importanza di tali legami oggi, dopo il disastro del recente terremoto e dello tsunami".



"La Collina Dei Papaveri" è stato cmpione d’incassi in Giappone nel 2011 e vincitore del premio per la Migliore Animazione ai Awards of the Japanese Academy.