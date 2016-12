Avril Lavigne e il seno in libertà

foto Olycom Correlati UNA CANOTTIERA BIRICHINA 12:39 - Apparentemente fredda ma un vulcano sia sul palcoscenico durante i concerti e ne sanno qualcosa anche i suoi amanti. Avril Lavigne è stata paparazzata durante una passeggiata con il compagno Chad Kroeger, leader dei Nickelback. La cantava indossava una sexy canottiera molto ampia che lasciava intravedere il seno... in libertà. - Apparentemente fredda ma un vulcano sia sul palcoscenico durante i concerti e ne sanno qualcosa anche i suoi amanti. Avril Lavigne è stata paparazzata durante una passeggiata con il compagno Chad Kroeger, leader dei Nickelback. La cantava indossava una sexy canottiera molto ampia che lasciava intravedere il seno... in libertà.

Insomma la cantante non si fa nessun problema a mostrarsi semplice e assolutamente come una ragazza qualsiasi. Dunque niente trucco eccentrico, niente abiti firmati ma solo canotte comode per girare con il suo amore. Ma forse non aveva calcolato che i paparazzi erano dietro l'angolo pronti a immortalare la sua bellezza naturale e libera.